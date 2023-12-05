Радио1
Главная / Новости / Политика/ Корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» зашёл в Южно-Китайское море

Корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» зашёл в Южно-Китайское море

05 декабря 2023, 09:04
Фото: istockphoto/Roman Zaika

Фото: istockphoto/Roman Zaika

Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота (ТОФ) провел судно через Сингапурский пролив. Теперь корабль зашёл в Южно-Китайское море.

По сообщению пресс-службы ТОФ, при прохождении через Сингапурский пролив экипаж «Адмирала Трибуца» отрабатывал задачу по прохождению района с интенсивным судоходством. Также были проведены тренировки по повышению уровня боевой готовности, в ходе которых личный состав проводил действия по интенсивному маневрированию в условиях ограниченного пространства.

Отряд кораблей ТОФ в составе БПК «Адмирал Трибуц», БПК «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» вышел из порта Владивосток в дальний поход 7 октября. Цель похода — демонстрация военно-морского флага в регионе, развитие и укрепление дружественных связей с иностранными государствами и популяризация и укрепление авторитета Военно-морского флота России.

Читайте также:

Корабли Тихоокеанского флота прибыли во вьетнамский порт Камрань

ВМФ России получил две новейшие атомные подлодки

Минобороны: Фрегат Черноморского флота ударил «Калибрами» по объектам ВСУ
#тренировки
#развитие
#флот
#корабль
#море
#россия
Читайте нас в
В Германии заявили о превосходстве России над Украиной
Bild: РФ многократно превосходит Украину, которая обречена без помощи Запада
05 декабря 2023, 08:32

Фото: istock / 3dmitry

Российская Федерация полностью перевела свою промышленность на военные рельсы, в чем многократно превосходит Украину, которая обречена без помощи Запада. Об этом пишет немецкое издание Bild.
Как утверждает автор статьи, с линии боевых действий опять приходят «плохие новости», а Россия не собирается прекращать давление на Украину. 

«Наращивание современных российских военных технологий указывает на то, что российская промышленность полностью переориентирована на военные рельсы», — пишет издание.
По словам украинского военнослужащего, без поставок западного вооружения ВСУ будут отставать от армии России все сильнее и сильнее.

Ранее Политолог Юрий Светов заявил, что Соединенные Штаты, заинтересованные в продолжении конфликта на Украине из-за огромной прибыли от оборонки, будут довлеть на Евросоюзом и заставлять его и далее помогать Киеву. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 

Сенат США пригласил Зеленского выступить на закрытом брифинге 5 декабря

Рамасвами: Лишение полномочий конгрессмена Сантоса открыло ящик Пандоры

В Германии признали правоту Путина
#сша
#россия
#военные
#промышленность
#новости
#всу
#вооружения
#рф
#украина
Читайте нас в
Сенат США пригласил Зеленского выступить на закрытом брифинге 5 декабря
05 декабря 2023, 08:01

Фото: istockphoto/rarrarorro

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 5 декабря, выступит по видеосвязи перед сенаторами США на закрытом брифинге. Об этом рассказал лидер демократического большинства в американском сенате Чак Шумер.
О том, что администрация Белого дома направила украинскому лидеру приглашение выступить перед сенаторами, он рассказал в эфире телеканала C-Span. Брифинг пройдет накануне голосования, которое решит вопрос о выделении Украине дополнительной финансовой помощи, о которой ранее просил президент США Джо Байден.

Глава Белого дома запросил для помощи Израилю и Украине 106 миллиардов долларов, но этот запрос не получил однозначного одобрения в Конгрессе США. Голосование в палате представителей, большинство в которой составляют республиканцы, закончилось принятием решения о выделении помощи только Израилю. Однако Сенат, контролируемый демократами, заблокировал эту инициативу.

Читайте также:

Рамасвами: Лишение полномочий конгрессмена Сантоса открыло ящик Пандоры

DC: Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер ушла с брифинга после вопроса о Байдене

NBC: Демократы и республиканцы в Сенате США провалили переговоры о помощи Киеву
#сша
#президент
#голосование
#администрация
#байден
#джо байден
#владимир зеленский
Читайте нас в
Школьник напал с ножом на «соперника» из-за ревности к однокласснице
В Башкирии подросток напал с ножом на ученика из-за ревности к однокласснице
05 декабря 2023, 07:51

Фото: istock / Motortion

В Башкирии семиклассник из-за ревности напал с ножом на другого ученика.

Как сообщает телеграм-канал Baza, поножовщина произошла 4 декабря в школе в селе Кармаскалы. 13-летний подросток приревновал девушку, учащуюся с ним в одном класс к ученику восьмого класса. Мальчик достал из кармана складной нож и ударил своего соперника в живот.

Раненого доставили в больницу, рана, к счастью, оказалась не сильно глубокой. 

В учебном учреждении работают сотрудники правоохранительных органов и пытаются выяснить, как школьнику удалось пронести  нож через установленный на входе металлоискатель.

Ранее сообщалось, что В Туле арестовали и госпитализировали убийцу годовалого сына. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:
В Италии ювелира приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство воров

В Волгограде спустя 20 дней нашли живой пропавшую мать двоих детей

В Ингушетии на пустыре нашли расчлененный труп женщины без головы и кистей

#подросток
#нож
#сотрудники
#мальчик
Читайте нас в
WSJ: Израиль установил в Газе большие насосы, чтобы затопить тоннели ХАМАС
05 декабря 2023, 06:20

Фото: iStock/CatEyePerspective

Израиль установил насосы, способные затопить морской водой систему тоннелей ХАМАС под сектором Газа. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.
«Израиль собрал систему больших насосов, которые может использовать для затопления морской водой обширной сети тоннелей ХАМАС под сектором Газа», — говорится в материале.

По данным WSJ, система из пяти насосов установлена на севере сектора Газа неподалеку от лагеря беженцев «Аш-Шати». Она может затопить тоннели ХАМАС водой из Средиземного моря за несколько недель. Отмечается, что если заложников держат в тоннелях, скорость работы насосов позволит ХАМАС вывести их.

Читайте также:

СМИ назвали число погибших при взрыве у больницы в Газе

Израиль поднял до второго уровень угрозы при посещении РФ

ЦАХАЛ ликвидировал члена ХАМАС, который командовал нападениями 7 октября
#израиль
#сми
#хамас
Читайте нас в
Рамасвами: Лишение полномочий конгрессмена Сантоса открыло ящик Пандоры
05 декабря 2023, 05:40

Фото: iStock/PorqueNoStudios

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что решение палаты представителей Конгресса лишить полномочий республиканца Джорджа Сантоса является неверным. Об этом он написал в соцсети Х.
Джорджа Сантоса ранее обвинили в мошенничестве. По словам Рамасвами, такое решение американского Конгресса открывает ящик Пандоры, который в будущем будет обязательно использован.

Рамасвами добавил, что считает Джорджа Сантоса «патологическим лжецом». При этом решение, должен ли политик служить в Конгрессе США, полностью принадлежит избирателям, а обвинения в мошенничестве следует рассматривать в судебном порядке.

Читайте также:

Республиканца Сантоса исключили из конгресса США за коррупцию

DC: Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер ушла с брифинга после вопроса о Байдене

В Белом доме заявили, что США ожидали взятия Киева в первые дни СВО
#сша
#конгресс сша
#политика
Читайте нас в
В Германии признали правоту Путина
Spiegel: Путин был прав, заявляя, что Россия стала сильнее после начала СВО
05 декабря 2023, 05:28

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин оказался прав, когда говорил, что после начала СВО на Украине Россия стала сильнее. Об этом пишет обозреватель Энн Дорит Бой для журнала Spiegel.
«Президент Путин говорит, что его страна стала сильнее после ввода войск на Украину. К сожалению, он прав», — говорится в публикации.

Немецкая журналистка напомнила, что Путин ещё в 2022 году утверждал, что спецоперация идёт по плану, хотя многие сочли его слова «пропагандой». Но сейчас приходится признать, что у России дела идут хорошо и Путин доволен результатами, демонстрируя уверенность в себе.

Дорит Бой признала, что вопреки ожиданиям Запада экономика Российской Федерации под влиянием санкций «не рухнула». При этом россияне не желают сдаваться, а РФ вернула себе «суверенитет глобальной державы».

Читайте также:

В Белом доме заявили, что США ожидали взятия Киева в первые дни СВО

NBC: Демократы и республиканцы в Сенате США провалили переговоры о помощи Киеву

Явлинский предложил себя Путину в роли переговорщика по Украине
#экономика
#президент
#россияне
#спецоперация
#путин
#рф
#германия
Читайте нас в
DC: Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер ушла с брифинга после вопроса о Байдене
05 декабря 2023, 04:50

Фото: iStock/kieferpix

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер завершила брифинг после вопроса о возможном получении президентом США Джо Байденом денег от компании своего сына Хантера Owasco PC, уклонившись от ответа. Об этом сообщает The Daily Caller (DC).
Корреспондент Real Clear Politics Фил Вегманн в ходе брифинга 4 декабря задал Жан-Пьер вопрос, «принял ли президент оплату», а также зачем было заключать соглашение, если бизнес не являлся совместным.

Жан-Пьер ответила, что не знакома с этим отчётом, перенаправив журналиста к офису адвоката Белого дома. После этого пресс-секретарь покинула трибуну.

Читайте также:

В Белом доме заявили, что США ожидали взятия Киева в первые дни СВО

NBC: Демократы и республиканцы в Сенате США провалили переговоры о помощи Киеву

Newsweek: Байден стал звездой мемов после странной оговорки
#сша
#бизнес
#соглашение
#президент
#байден
Читайте нас в
Президент Бразилии заявил, что пригласит Путина на саммит G20 в 2024 году
05 декабря 2023, 03:55

Фото: сайт Кремля

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что пригласит российского коллегу Владимира Путина на саммит G20 в 2024 году. Об этом пишет Correio Brasiliense.
«Приедет Путин или нет, его пригласят. Против него есть процесс, он должен оценить последствия», — цитирует издание слова бразильского лидера.

Он подчеркнул, что Россия, как и США, не признает юрисдикцию МУС.

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордеры на «арест» Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

Читайте также:

Бразилия с 1 января 2024 года вступает в ОПЕК

Захарова объяснила слова Лаврова «оставьте меня в покое» на СМИД ОБСЕ

Явлинский предложил себя Путину в роли переговорщика по Украине
#суд
#россия
#арест
#бразилия
#путин
Читайте нас в
В Белом доме заявили, что США ожидали взятия Киева в первые дни СВО
Жан-Пьер: США в первые дни СВО ждали, что Россия возьмет Киев
05 декабря 2023, 03:21

Фото: iStock/lucky-photographer

В первые дни после начала СВО на Украине власти США ожидали, что российские военные возьмут Киев. Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в ходе брифинга, пишет «Лента.ру».
«Знаете, в первые пару дней войны мы думали, что Киев будет взят», — цитирует издание слова Жан-Пьер.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в свою очередь заявила, что Соединённым Штатам следует прекратить оказывать финансовую помощь Киеву, сосредоточив своё внимание на внутренних проблемах страны.

Читайте также:

NBC: Демократы и республиканцы в Сенате США провалили переговоры о помощи Киеву

Newsweek: Байден стал звездой мемов после странной оговорки

Салливан рассказал, когда США прекратят поставлять оружие Украине
#сша
#помощь
#оружие
#страны
#сво
#киев
#байден
#переговоры
Читайте нас в
Достижения.рф