Корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» зашёл в Южно-Китайское море

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Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота (ТОФ) провел судно через Сингапурский пролив. Теперь корабль зашёл в Южно-Китайское море.
Отряд кораблей ТОФ в составе БПК «Адмирал Трибуц», БПК «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» вышел из порта Владивосток в дальний поход 7 октября. Цель похода — демонстрация военно-морского флага в регионе, развитие и укрепление дружественных связей с иностранными государствами и популяризация и укрепление авторитета Военно-морского флота России.
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Александр Бойцов