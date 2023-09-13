Кореевед Асмолов назвал основные сферы сотрудничества России и КНДР

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Кореевед Константин Асмолов отметил, что Россия и КНДР, в первую очередь, сотрудничают в сферах гуманитарной и культурной.
«Я должен отметить сферу гуманитарную, а также культурный обмен и контакты по линии ученых. Многие же другие сферы сотрудничества блокируются санкциями по линии Совбеза ООН, и открытое их нарушение повлечёт риски. Сейчас Москва пытается искать «дыры в санкционном заборе», и очень важным является предложение запускать спутники КНДР на российских ракетах-носителях», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Асмолов.
В сфере военного сотрудничества, по словам эксперта, не всё так просто. При этом у Запада на фоне какого-либо взаимодействия стран возникает истерика, которая создаётся для того, чтобы отвлечь внимание общественности от тесного сотрудничества Вашингтона, Токио и Сеула.
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Мелисса Тимофеева