Кореевед Воронцов назвал напряжённой обстановку в России и КНДР

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В переговорах президента России Путина и главы Северной Кореи Ким Чен Ына будет участвовать министр обороны РФ Шойгу. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее западные СМИ сообщали, что лидеры стран могут обсуждать поставки вооружения.
Кандидат исторических наук, политолог, заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов отметил, что разговоры о поставках вооружения – это спекуляция Запада. Эксперт рассказал «Радио 1», что у России и КНДР есть и другие темы для обсуждения.
По словам эксперта, КНДР стала для России партнёром в политическом, экономическом и военном плане. Это одна из немногих стран, которая поддерживает Москву на международной арене.
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«Ситуация тревожная и на корейском полуострове, и в России, — у нас идёт открытый военный конфликт, у них тоже нарастает напряжённость, всё находится на грани конфликта. Так что не только дипломатам, но и военным есть что обсудить», — сказал Воронцов.
«На политическом уровне у нас полное единство мнений, солидарность, Ким Чен Ын нас активно поддерживают с начала специальной военной операции. Корея – одна из немногих стран, которая голосуют против резолюций в отношении России в генассамблеи ООН. Там громко говорят, что это США развязали конфликт», — заметил Воронцов.Читайте также:
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Екатерина Шмакова