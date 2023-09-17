Корейский лидер Ким Чен Ын сделал подарок Тихоокеанскому флоту РФ

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Председатель Государственного совета КНДР в ходе своего визита в Приморье получил подарки от министра обороны России Сергея Шойгу и от командующего дальней авиацией Военно-космических сил РФ Сергея Кобылаша. В свою очередь, корейский лидер передал подарок Тихоокеанскому флоту России.
Ранее свои подарки вручил северокорейскому лидеру губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он подарил Ким Чен Ыну бронежилет и шесть беспилотников, произведенных в регионе для спецоперации.
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Александр Бойцов