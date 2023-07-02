Король Нидерландов Виллем-Александр извинился за роль страны в работорговле

Король Нидерландов Виллем-Александр принес извинения за роль, которую его страна сыграла в торговле рабами, и за отсутствие вмешательства со стороны прежних монархов в эту проблематику. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Король выразил свою позицию, считая, что из всех форм порабощения, рабство является наиболее унижающим. Он также отметил, что последствия рабства продолжают ощущаться в современном обществе, частично из-за проблемы расизма.



Виллем-Александр заявил, что в прошлом лидеры Нидерландов и управляющие колониями действовали в соответствии с законами той эпохи. Однако, он упомянул, что Вторая мировая война показала, что «следование законам того времени не всегда было правильным», и подчеркнул, что в определенный момент возникает моральная необходимость принятия действий.



Артем Кузьмин