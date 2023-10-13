Королева Иордании Рания: Оккупанты не имеют права на самооборону

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Королева Иордании Рания аль-Абдулла выступила против Израиля и в поддержку Палестины. В своем аккаунте в Instagram* она написала, что оккупанты не имеют права на самооборону.
На сегодня, 13 октября, в столице Иордании Аммане запланирована встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Палестины Махмудом Аббасом. После визитов в Израиль и Иорданию, Блинкен намерен посетить и другие страны Ближнего Востока.
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