Корреспондент RT рассказал о появлении протестующих в центре Еревана

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На площади Республики в Ереване вновь собираются протестующие. Об этом сообщил корреспондент RT Роман Косарев.
Сообщается, что местные активисты призывают людей прийти на площадь и продолжить протест.
Напомним, ранее сообщалось, что около здания правительства Армении в центре Еревана собралась толпа местных жителей. Протестующие выкрикивали антиправительственные лозунги. Митингующие обвиняют руководство страны и премьер-министра Никола Пашиняна в том, что сложившаяся ситуация произошла из-за политики, проводимой властями страны.
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«Что касается возраста, здесь есть и молодые, и пожилые. Периодически слышу эмоциональные возгласы в сторону полиции», — приводит слова корреспондента Косарева RT.
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Екатерина Коршунова