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Косачев назвал сотрудничество России и Турции самоценным и взаимовыгодным

04 сентября 2023, 19:14
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев сообщил в своем телеграм-канале, что диалог между Турцией и РФ работает, лидеры государств демонстрируют ответственный подход.
По словам Косачева, многие в мире ожидали новостей по зерновой сделке. Вице-спикер Совфеда добавил, что РФ предложила организовать поставки 1 миллиона тонн зерна «по преференциальной цене» для переработки в Турции и «безвозмездной транспортировки в беднейшие страны».

Напомним, переговоры в широком составе президента РФ Владимира Путина и главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Сочи. В ходе переговоров, лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество, уделили внимание вопросам энергетики государств, а также договорились о запуске первого блока АЭС в Турции.


Эрдоган поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приглашение на переговоры в Сочи и проявленное гостеприимство.

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Эрдоган поблагодарил Путина за приглашение на переговоры в Сочи и гостеприимство

Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе завершились в Сочи

#сотрудничество
#сочи
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#рф
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Кавказовед Крылов назвал приглашение Армении в НАТО частью пропагандистской войны
04 сентября 2023, 19:13

Фото: istockphoto.com/Wirestock

Президенту Научного общества кавказоведов и эксперту Института мировой экономики международных отношений РАН Александр Крылов заявил, что приглашение Армении в НАТО со стороны председателя Европейского комитета по расширению альянса Гюнтера Фелингера является частью пропагандистской войны.
«Такие обращения являются частью пропагандистской войны, которая ведётся коллективным Западом и его союзниками на Кавказе против России. Лозунги, призывающие ту или иную страну в регионе вступить в НАТО, уже использовались в отношении Грузии. Но Тбилиси уже успел убедиться в том, что двери в НАТО для него закрыты, как бы верно он ни служил Вашингтону. Тот же путь предлагается пройти и Еревану», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Крылов.

Он подчеркнул, что подобное предложение противоречит национальным интересам армянского народа.

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#нато
#армения
#политика
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Филиппо заявил, что Макрон доведет французский народ до смерти своей политикой по Украине
Филиппо: Париж игнорирует нужды французов из-за Украины
04 сентября 2023, 18:50

Фото: iStock/SimonLukas

Глава Франции Эммануэль Макрон продолжает выделять огромные деньги в помощь Украине, совершенно забывая о проблемах своего народа, заявил глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в X.
«Помните, что с января прошлого года французское правительство ежемесячно выплачивает Украине Зеленского триста миллионов евро!», - прокомментировал ситуацию Филиппо.

Политик также напомнил, что благотворительная организация Restos du Cœur, которая во Франции занимается сбором продуктов для нуждающихся граждан, испытывает дефицит в 35 миллионов евро.

По словам Филиппо, из-за политики Макрона французские граждане могут просто умереть от голода. 

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#евро
#франция
#украина
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Политолог Калачев объяснил, чем Эрдоган может помочь Путину
Политолог Калачев оценил шансы Эрдогана в качестве посредника по Украине
04 сентября 2023, 18:37

Фото: IStock/kremlin

В Сочи завершились переговоры турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. Договориться о возобновлении зерновой сделки не удалось. На итоговой пресс-конференции Владимир Путин повторил уже не раз озвученные российской стороной тезис, что Москва будет готова реанимировать зерновую сделку, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности, касающиеся российского агроэкспорта.
Однако политолог и руководитель политической экспертной группы Константин Калачев уверен, что самая главная тема переговоров – это завершение украинского кризиса, вопрос возможности переговоров и поиска решения в отношениях России и Украины. В беседе с «Радио 1» он отметил, что Эрдоган, вероятно, может стать хорошим посредником в российско-украинских переговорах.
«Хочется надеяться, что Эрдоган как посредник, как придаточное звено сыграет роль человека, который может способствовать завершению СВО так, чтобы Россия и её руководство могло заявить о своей победе, а Украина не считала себя капитулировавшей. Эрдоган может заручиться поддержкой Китая, для него это возможность выйти в высшую лигу. И к тому же, Эрдоган представляет не только себя, есть много тех, кто устал от этого конфликта, много тех, кого раздражает эта ситуация, и много тех, кто хотел бы, чтобы это все закончилось компромиссом», — сказал Калачев.
Эксперт отметил, что результат российско-украинских отношений зависит от ситуации на поле боя. По оценке Калачева, компромисса будет сложно добиться из-за максимализма России.
«Позиция России – это максимализм. Руководство России хочет совместить то, что совместить крайне сложно: сохранить контроль над теми территориями, которые Россия считает своими и не допустить сближения Украины с НАТО, обеспечить её нейтральный статус, демилитаризацию, права русского языка и так далее. Все уже поняли, что формула “территории в обмен на мир” не работает», — заключил собеседник.
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#россия
#украина
#турция
#владимир путин
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Байден заявил, что к 80 годам обрел мудрость
Байден заявил, что не собирается на покой, несмотря на возраст
04 сентября 2023, 18:07

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Глава США Джозеф Байден, выступая перед профсоюзами в честь Дня труда, заявил, что не собирается прекращать политическую деятельность, несмотря на возраст
«Вот, что вам скажу. Кто-то, знаете ли, говорил: «Этот Байден, он стареет». Скажу вам вот что. Угадайте, угадайте… Единственное, что приходит с возрастом - это немного мудрости», - прокомментировал Байден.

Напомним, сейчас американскому лидеру 80 лет. При этом, он публично заявил о намерении баллотироваться на новый срок на выборах в 2024 году.

Однако, исходя из результатов опроса, которые провела газета The Wall Street Journal, большинство американцев, все же, считают Байдена слишком старым для нового президентского срока. Несмотря на то, что разница между кандидатами составляет только три года, 73% респондентов считают, что Байден, по их мнению, слишком стар для второго срока, о 77-летнем экс-президенте США Дональде Трампе так высказались 47% опрошенных. 

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#сша
#байден
#президент
#выборы
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Бах отверг инициативу Украины по бойкоту Олимпийских игр
Глава МОК Бах раскритиковал инициативу Украины о бойкоте Олимпийских игр
04 сентября 2023, 17:58

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах подверг критике инициативу Украины бойкотировать Олимпиаду. Его слова приводит CNBC-TV18.
Он заявил, что всегда выступает за право человека на уважение. Позиция МОК, по его словам, состоит в том, что права спортсменов нужно уважать. Он отметил, что все предыдущие призывы к бойкоту грядущей Олимпиады не увенчались успехом и не привели к ожидаемому эффекту.  

Так, глава МОК прокомментировал инициативу украинской стороны, которая заявила, что в случае допуска Белоруссии или России к Олимпийским играм, страны-участники соревнований, должны будут бойкотировать турнир.  

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#турнир
#страны
#право
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Киев выразил надежду на разговор Зеленского и Эрдогана после встречи в Сочи
Кулеба выразил надежду на разговор Эрдогана с Зеленским после встречи с Путиным
04 сентября 2023, 17:54

Фото: iStock/alzay

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве рассчитывают на разговор Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Рейтер.
Кулеба подчеркнул, что в отношениях между украинским лидером Зеленским и турецким президентом Эрдоганом есть «доверие». 

Напомним, переговоры в широком составе президента РФ Владимира Путина и главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Сочи. В ходе переговоров, лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество, уделили внимание вопросам энергетики государств, а также договорились о запуске первого блока АЭС в Турции.

Эрдоган также заявил, что тесные отношения Турции и РФ помогут решению региональных проблем.

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#сотрудничество
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#россия
#украина
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Отставкой Резникова Зеленский расплатился перед Западом
Sohu: Зеленский сменил министра обороны, чтобы объяснить Байдену провалы ВСУ
04 сентября 2023, 17:54

Фото: РИА Новости/Стрингер

Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова – это плата президента Владимира Зеленского за провал в контрнаступлении ВСУ, заявил китайский обозреватель Сюй Хуань в статье для Sohu.
«Зеленский проявил слабость. Не только сдал бывшего благотворителя, поддержавшего его возвышение, но и окончательно расслабился и освободил Резникова от должности министра обороны. Мало того, он также предложил Умерову, имеющему тесные отношения с США, принять этот пост», - прокомментировал ситуацию Хуань. 

Журналист напомнил, что ранее Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения миллиардеру Игорю Коломойскому по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, уточнив, что Колоймойский был финансовым покровителем Зеленского.

После трех месяцев сокрушительного провала украинского контрнаступления, США и союзники Зеленского утратили свое доверие к нему, заключил журналист. 

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#украина
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В Подмосковье финишировало голосование жителей новых регионов
04 сентября 2023, 17:41

Фото: Telegram-канал Мособлизбиркома

В Московской области завершилось голосование на экстерриториальных избирательных участках. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
«Четыре дня в регионе работали 30 участковых комиссий. На участках на выборах депутатов законодательных органов могли проголосовать жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Участки для голосования были оборудованы в 24 городских округах Подмосковья», – говорится в сообщении.
Для удобства граждан вместе с привычным форматом голосования применялось выездное.
«Мы помогаем присоединившимся регионам. Сюда приходило достаточно большое количество людей. Они смогли сделать здесь свой выбор, помочь своим родным городам, своим сёлам, своим людям», – сказал член УИК №8951 Владимир Михеев
После закрытия избирательных участков избиркомы приступили к подведению итогов голосования.

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Для жителей Подмосковья продолжается голосование в новых регионах

 

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#запорожская область
#подмосковье
#московская область
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Эрдоган: тесные отношения Турции и РФ помогут в решении региональных проблем
04 сентября 2023, 17:38

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что тесные отношения Турции и РФ помогут решению региональных проблем. Об этом Эрдоган сообщил после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.
Напомним, переговоры в широком составе президента РФ Владимира Путина и главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Сочи. В ходе переговоров, лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество, уделили внимание вопросам энергетики государств, а также договорились о запуске первого блока АЭС в Турции.

Эрдоган поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приглашение на переговоры в Сочи и проявленное гостеприимство. Российский лидер Владимир Путин тепло попрощался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после встречи в Сочи.

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