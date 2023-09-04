Косачев назвал сотрудничество России и Турции самоценным и взаимовыгодным

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Вице-спикер Совфеда Константин Косачев сообщил в своем телеграм-канале, что диалог между Турцией и РФ работает, лидеры государств демонстрируют ответственный подход.
По словам Косачева, многие в мире ожидали новостей по зерновой сделке. Вице-спикер Совфеда добавил, что РФ предложила организовать поставки 1 миллиона тонн зерна «по преференциальной цене» для переработки в Турции и «безвозмездной транспортировки в беднейшие страны».
Напомним, переговоры в широком составе президента РФ Владимира Путина и главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Сочи. В ходе переговоров, лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество, уделили внимание вопросам энергетики государств, а также договорились о запуске первого блока АЭС в Турции.
Эрдоган поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приглашение на переговоры в Сочи и проявленное гостеприимство.
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Эрдоган поблагодарил Путина за приглашение на переговоры в Сочи и гостеприимство
Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе завершились в Сочи
Напомним, переговоры в широком составе президента РФ Владимира Путина и главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Сочи. В ходе переговоров, лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество, уделили внимание вопросам энергетики государств, а также договорились о запуске первого блока АЭС в Турции.
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Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе завершились в Сочи
Екатерина Коршунова