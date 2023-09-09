Космонавт Кононенко проголосовал на выборах губернатора Московской области на Байконуре

Фото: Министерство территориальной политики Московской области
В Московской области второй день идут выборы губернатора региона и депутатов в 10 Советов городских округов. Свой голос в режиме онлайн прислал почетный гражданин Королева, Герой России, летчик-космонавт Олег Кононенко.
Кроме звания Героя России, Олег Кононенко имеет звание героя Туркменистана. Это связано с тем, что он родился в городе Чарджоу (современное название Туркменабад) в Туркменской ССР. Также он награжден двумя медалями НАСА (NASA, National Aeronautics and Space Administration) — «За выдающуюся общественную службу» и «За космический полёт» и является офицером Ордена Оранских-Нассау (Нидерланды).
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