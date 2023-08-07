Космонавт Кононенко в день выборов дистанционно проголосует на Байконуре

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Олег Кононенко примет участие в выборах губернатора Подмосковья на Байконуре. Об этом заявил сам российский космонавт, напомнив, что в этом году в Московской области впервые применят дистанционное электронное голосование. Кононенко назвал это очень удобным форматом.
«Я зарегистрировался для участия в дистанционном голосовании на выборах губернатора Московской области. Комментарии здесь абсолютно излишни – это очень удобно. Я космонавт, достаточно часто не бываю дома – в командировках, на занятиях», — сказал Кононенко в интервью «360».
Голосование продлится с 8 по 10 сентября. В этот период в Московской области пройдут губернаторские и муниципальные выборы. Избирателям предложат два формата – очный и дистанционный.
«День голосования — особый случай, потому что я улечу в годовую экспедицию в космос. Голосовать собираюсь на Байконуре. Зарегистрировавшись дома, в Королёве, поеду на Байконур, возьму телефон и в день голосования легко, без проблем проголосую», - пояснил космонавт.Электронное голосование пройдёт с помощью сайта «Госуслуги». Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на «Госуслугах» Подмосковья.
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
Кроме того, все желающие могут отдать свой голос на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
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Лора Луганская