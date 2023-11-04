Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства

Фото: Telegram-канал «Госкорпорация «Роскосмос»
Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, пребывающие на борту Международной космической станции, передали поздравления своим соотечественникам в связи с Днем народного единства. Видеоролик с этим поздравлением был опубликован пресс-службой «Роскосмоса», передает РИА Новости.
«Дорогие соотечественники, друзья! Мы, российские члены экипажа Международной космической станции, искренне поздравляем вас с Днем народного единства! Этот праздник особенно дорог каждому гражданину нашей страны, тем, кто нежно уважает свою Родину, кто хранит и уважает ее богатое наследие, и усердно работает во имя укрепления и процветания России», - заявил Кононенко.Чуб напомнил, что День народного единства уходит своими корнями в глубокую историю. Он подчеркнул, что в XVII веке, народы России объединились в ополчение рядом с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, сумели объединиться и дать отпор захватчикам, защитив суверенитет государства, «освободив нашу Родину от оккупантов, восстановив власть, возродив и укрепив нашу страну».
Читайте также:
Российские космонавты запустили с МКС спутник с солнечным парусом
Эксперт Ионин назвал главную проблему космической отрасли России
В Институте космической политики назвали причину всех проблем России в космосе
Артем Кузьмин