Костюков: США хотят создать в АТР подконтрольные альянсы для сдерживания России

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Начальник главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков заявил, что Вашингтон намерен создать в Азиатско-тихоокеанском регионе сеть подконтрольных себе альянсов, чтобы сдерживать РФ и КНР. Об этом он сообщил на Московской конференции по международной безопасности.
«Для противодействия тандему России и Китая администрация США намеревается переформатировать АСЕАНоцентричную систему безопасности в сеть подконтрольных Белому дому военно-политических альянсов», — подчеркнул Костюков.
Ранее министр обороны Китая Ли Шанфу заявил, что интерес российских военных к продукции промышленности КНР воодушевляет предприятия страны и способствует развитию сотрудничества двух государств. Ли Шанфу подчеркнул, что в рамках переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу хотел бы затронуть перспективы сотрудничества вооружённых сил КНР и РФ.
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