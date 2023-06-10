Фото: iStock/Jon Rehg
«США преступили все существующие красные линии и публично идентифицировали себя в качестве преступного организатора и соучастника развязанной Белом домом войны на Украине. В Вашингтоне больше не в состоянии скрывать свои активные действия, направленные на причинение вреда России», - прокомментировала ситуацию Ковитиди.
Ковитиди также отметила, что Штаты всеми силами стараются втянуть в преступную деятельность как можно больше своих европейских союзников.
Напомним, ранее Ковитиди рассказала о последствиях разрушения Каховской ГЭС. Сенатор отметила, что разрушенную ударами Вооруженных сил Украины ГЭС, конечно, придется восстанавливать России, точно также, как был восстановлен крымский регион.
Ранее «Радио 1» сообщало, как председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что страны ЕС воюют против России.