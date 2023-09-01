Козенко: На выборах в Запорожской области ожидается высокая явка избирателей

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В Запорожской области ожидается высокая явка избирателей на выборах. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил зампред правительства региона Андрей Козенко.
Козенко отметил, что, несмотря на агрессию со стороны Украины, жители новых регионов России хотят принять участие в выборах и отдать свой голос.
Кроме того, зампред правительства Запорожской области заявил об усилении охраны на участках для голосования. По словам Козенко, украинская сторона хотел бы сорвать эти выборы, но им этого сделать не удастся.
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Анастасия Чинкова