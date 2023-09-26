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В Финляндии отметили, что поддержка Украины и членство в НАТО оказываются затратными для республики. Об этом заявил директор по оборонной политике при Министерстве обороны страны Янне Кууселу. Политолог, автор телеграм канала «Политджойстик» Марат Баширов уверен: от вступления в НАТО страдает в первую очередь простой народ. Об этом он рассказал «Радио 1».
«В западной Европе, в том числе, в Финляндии видно, что есть элита. Это элита, которая коррумпированная, это продажная элита, она находится на службе у США. А есть народ, который страдает. Но это не означает, что элита из-за страданий народа поменяет своё мнение относительно участия в НАТО. Это очевидно», — сказал Баширов.Политолог отметил, что Финляндия всегда была ориентирована на Запад, однако вступление в НАТО сделало жизнь обычных граждан хуже.
«У них исчезла возможность получать дешёвую электроэнергию из России, простой финн теперь не может приехать в Россию заправиться российским бензином и на этом сэкономить, финские предприятия перестали получать российское сырьё, в первую очередь древесину, из-за чего начали закрываться», — добавил собеседник.Однако Баширов выразил уверенность, что отношения России и Финляндии можно наладить, но это займёт много времени.
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Екатерина Шмакова