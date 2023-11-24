Красный Крест подтвердил освобождение 24 заложников из сектора Газа

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Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил освобождение 24 заложников ХАМАС из сектора Газа, об этом говорится в заявлении организации на её странице в социальной сети X.
«Мы с облегчением подтверждаем благополучное освобождение 24 пленных. Мы способствовали этому освобождению, переправив их из сектора Газа на КПП «Рафах», тем самым подчеркнув реальное влияние нашей роли нейтрального посредника между сторонами», - прокомментировали ситуацию МККК.
Напомним, ранее в сеть попал видеоролик, на котором группу из 24 человек встречают сотрудники Красного Креста и ведут в сторону КПП «Рафах». Предполагалось, что это и есть заложники палестинского движения ХАМАС.
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Евгения Парфентьева