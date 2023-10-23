Красный Крест выдвинулся в сторону сектора Газа для встречи заложников

Сотрудники Красного Креста направились в сторону сектора Газа для того, чтобы встретить заложников, которых могут отпустить радикалы ХАМАС. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.» со ссылкой на израильский телеканал i24News.