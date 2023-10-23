Красный Крест выдвинулся в сторону сектора Газа для встречи заложников

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Сотрудники Красного Креста направились в сторону сектора Газа для того, чтобы встретить заложников, которых могут отпустить радикалы ХАМАС. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.» со ссылкой на израильский телеканал i24News.
Отмечается, что на границу могут выйти 50 освобождённых радикалами заложника. При этом, речь может идти о людях с двойным гражданством.
Переговоры по освобождению людей всё ещё продолжаются, и по информации СМИ близятся к завершению. Основным посредником переговорного процесса выступает Катар.
7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
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Переговоры по освобождению людей всё ещё продолжаются, и по информации СМИ близятся к завершению. Основным посредником переговорного процесса выступает Катар.
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Мелисса Тимофеева