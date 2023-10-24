Краснокнижные кедровки в подмосковных лесах начали готовится к зиме

Фото: Минэкологии МО
Орнитологи отметили активность краснокнижных кедровок в подмосковных лесах. Редкие птицы начали готовиться к холодам и делать запасы на зиму, сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.
«Кедровка, или ореховка, также называемая сибирской сойкой, прозвана так из-за пристрастия к кедровым орешкам. Это обитатель сибирского леса, но подмосковные леса этим птицам тоже не чужды. Осень для кедровки – время сбора запасов на зиму. Птицы ищут в лесу орехи, насекомых и плоды», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
По словам орнитологов, в осенний период кедровка посещает хвойные деревья. Но в Подмосковье кедры не растут, поэтому пернатые довольствуются насекомыми, ягодами и орехами лещины. Птица ловко выбирает орехи и складывает в специальные складки на деревьях, а также зарывает в землю.
Осенью кедровки также активно строят гнёзда. Они предпочитают гнездиться на вершинах хвойных деревьев. Гнездо кедровки построено из веток и мха. С наступлением холодов большую часть времени птица проводит именно там, защищаясь от снегопадов и используя запасы, которые помогают ей выжить.
В министерстве напомнили, что кедровка занесена в Красную книгу Московской области, а значит, пернатого не стоит его тревожить в лесу.
Читайте также:
В Подмосковье дятлы готовятся к зимовке
Перелётные птицы начали массово покидать подмосковные леса
В Подмосковье появилась бабочка, живущая при 15-градусных морозах
По словам орнитологов, в осенний период кедровка посещает хвойные деревья. Но в Подмосковье кедры не растут, поэтому пернатые довольствуются насекомыми, ягодами и орехами лещины. Птица ловко выбирает орехи и складывает в специальные складки на деревьях, а также зарывает в землю.
В министерстве напомнили, что кедровка занесена в Красную книгу Московской области, а значит, пернатого не стоит его тревожить в лесу.
Читайте также:
В Подмосковье дятлы готовятся к зимовке
Перелётные птицы начали массово покидать подмосковные леса
В Подмосковье появилась бабочка, живущая при 15-градусных морозах
Лора Луганская