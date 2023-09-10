Красноярский таможенник задержан за призывы к терроризму

Таможенный инспектор в Красноярске призывал горожан вступать в ряды террористов. Он разбрасывал по городу листовки запрещенной организации. За этим занятием мужчину и застали сотрудники силовых структур.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, 48-летний работал главным государственным инспектором Сибирской электронной таможни и жил в Красноярске. В августе этого года он в мессенджере связался с представителями террористического легиона «Свобода России»* и выразил готовность совершать диверсии и теракты на территории РФ.
Новые друзья дали ему первое задание: распространить по городу листовки с призывом вступать в их организацию. Виктор распечатал кучу бумажек и отправился выполнять поручение. Однако первое задание стало для него и последним: таможенник успел расклеить всего семь листовок к тому моменту, как его задержали силовики.
Против неудавшегося агитатора возбуждены уголовные дела по двум статьям — «Публичные призывы к терактам» и «Участие в деятельности террористической организации». По совокупности ему может грозить до 25 лет колонии.
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* Организация признана террористической и запрещена на территории России.
Новые друзья дали ему первое задание: распространить по городу листовки с призывом вступать в их организацию. Виктор распечатал кучу бумажек и отправился выполнять поручение. Однако первое задание стало для него и последним: таможенник успел расклеить всего семь листовок к тому моменту, как его задержали силовики.
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* Организация признана террористической и запрещена на территории России.
Александр Бойцов