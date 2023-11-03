«Предатель и последний президент»: В Украине обвинили Зеленского в разрушении страны

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что представители НАТО понимают, что закрытие Балтийского моря для РФ означало бы его закрытие для всех, а о «внутреннем море НАТО» говорят «легковесные политики». Об этом Глушко сообщил журналистам в кулуарах Веронского евразийского экономического форума.