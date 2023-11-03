«Предатель и последний президент»: В Украине обвинили Зеленского в разрушении страны

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Украинский президент Владимир Зеленский, выбравший кредо предательства, уничтожил страну, создал диктатуру нацизма и милитаризма, которая уничтожит его самого. С таким мнением выступил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, который сейчас возглавляет движение «Другая Украина».
«Он (Зеленский - прим.ред.) предал всех, кого мог, сегодня он остался наедине с собой. Теперь у него не осталось никаких союзников, кроме своры лизоблюдов, которые продадут его за сносную цену. Он сам создал систему, которая его политически уничтожит, а возможно, и не только политически», — написал политик в авторской колонке на сайте «Смотрим.ру».Медведчук отметил, что отличительной особенностью современной политики Украины стало предательство. Он напомнил, что Зеленский пришел к власти, обещая стать «президентом мира», но на практике он оказался «наследником Бандеры».
Политик подытожил, что нынешний украинский лидер сдал интересы Украины и Евросоюза, что бы стать «любимой женой президента США Джо Байдена ».
Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что правительство президента Украины Владимира Зеленского падет в результате спецоперации, проводимой Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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