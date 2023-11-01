Кремль анонсировал встречу Путина с главой Экваториальной Гвинеи

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Президент России Владимир Путин 2 ноября встретится с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Главы государств планируют обсудить нынешнее состояние, а также перспективы сотрудничества между странами. Будут затронуты вопросы развития контактов России со странами центральноафриканского региона с учётом того, что Экваториальная Гвинея является представителем Экономического сообщества государств Центральной Африки (ЭСГЦА).
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Анастасия Чинкова