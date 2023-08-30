Кремль назвал одну из причин крушения самолета с Пригожиным

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что одна из версий причин авиакатастрофы, в результате которой погиб глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин - «преднамеренное злодеяние». Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами.
Он также сообщил, что расследованием дела о крушении бизнес-джета будет заниматься Россия. Расследование проводит Следственный комитет РФ. Речи о международном расследовании идти не может, подчеркнул Песков.
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