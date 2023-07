Кремль назвал спекуляцией новость об «осведомленности» Суровикина о планах Пригожина

«Сейчас вокруг этих событий будет много спекуляций и пересудов. Я думаю, что это один из таких примеров», - отметил Песков.





Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о публикации The New York Times, в которой говорилось, что генерал Сергей Суровикин якобы знал, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин готовит вооруженный мятеж. Об этом сообщает РИА Новости.Напомним, некоторое время назад издание The New York Times со ссылкой на чиновников США писало, что экс-командующий Объединенной группировкой войск генерал Сергей Суровикин «заранее знал» о планах Пригожина. Также отмечалось, что глава «Вагнера» не решился бы на наступление в том случае, если бы не верил, что его поддержат высокопоставленные военнослужащие.Ранее «Радио 1» сообщало , что по мнению американских СМИ, неудавшийся мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в РФ лишь повышает перспективы поставок вооружений из США на территорию Украины.