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Кремль не комментирует публикации о якобы перемещении кораблей ЧФ в Новороссийск

Песков отказался говорить о дислокации российских военных кораблей в Абхазии
05 октября 2023, 12:17
Фото: iStock/Irina Kononova

Фото: iStock/Irina Kononova

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам информацию о дислокации российских военных кораблей Черноморского флота в Абхазии.

Песков отметил, что все вопросы, которые связаны с дислокацией российских подразделений, кораблей и частей, находятся в компетенции Минобороны России.

Напомним, ранее президент республики Аслан Бжания сообщил о том, что пункт постоянного базирования кораблей российского Военно-морского флота появится в Очамчирской бухте в Абхазии. По словам президента республики, соответствующее соглашение уже подписано. Бжания отметил, что пункт постоянного базирования кораблей ВМФ России в Очамчирском районе повысит обороноспособность РФ и Абхазии.

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Президент Украины Зеленский прилетел в Испанию
05 октября 2023, 12:34

Владимир Зеленский прибыл в Испанию, чтобы просить помощи в укреплении ПВО.
Владимир Зеленский прилетел с визитом в Испанию , чтобы принять участие в саммите Европейского политического сообщества, пишет «РБК-Украина». По его словам, он будет просить у западных стран помощи в укреплении противовоздушной обороны. Также он заявил, что «уже есть основа для новых договоренностей с партнерами».
 
Особое внимание президент Украины обещал уделить проблеме экспорта украинского зерна и обеспечения защиты свободы мореходства.
 
«Этот день должен быть плодотворным для Украины и всей Европы», — написал Зеленский.
Ранее экс-министр финансов Украины Владимир Омелян, служащий в ВСУ в звании капитана в интервью заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит сменить одежду цвета хаки на костюм и галстук и разобраться с проблемами воровства в своей команде и стране.

Накануне мэр украинского города Сумы и директор городского департамента по инфраструктуре были задержаны во время попытки получения взятки в размере 1,4 миллиона гривен (приблизительно 38 тысяч долларов). По информации Службы безопасности Украины (СБУ), эти средства требовали с предприятия, которое занималось вывозом мусора, в обмен на разрешение беспрепятственно вести свой бизнес в городе.

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#владимир зеленский
#украина
#испания
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Американский генерал: Байден вырыл себе две ямы на Украине
Генерал Ходжес: Байден допустил две ошибки на Украине
05 октября 2023, 12:24

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что президент США Джо Байден допустил две серьезные ошибки, противостоя России в украинском конфликте. Об этом Ходжес сообщил в интервью Rzeczpospolita.
Ходжес отметил, что, если бы американский президент сообщил, что цель США — это победа украинских войск, то американцы с большей готовностью поддержали бы Киев. Он добавил, что Байден слишком сильно опасается ядерной угрозы со стороны РФ. Это связано с тем, что  в администрацию Байдена входит множество экс-сотрудников администрации Барака Обамы, которые готовы к диалогу с Россией.

Ходжес подчеркнул, что отсутствие конкретной цели со стороны США в украинском конфликте приводит к сложностям в проведении политики в отношении Киева.

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#байден
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Путин и Рахмон выразили удовлетворение уровнем взаимоотношений двух стран
Кремль: Путин и Рахмон выразили удовлетворение уровнем взаимоотношений стран
05 октября 2023, 12:06

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Президент России Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон выразили удовлетворение уровнем отношений между государствами. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
В ходе телефонного разговора российский лидер Путин тепло поздравил президента Республики Таджикистан Рахмона с днем рождения. Отмечается, что лидеры двух стран подтвердили настрой на дальнейшее активное развитие партнерства между государствами.

Ранее сообщалось о том, что посольство Таджикистана в РФ подвело итоги проверки условий жизни мигрантов в российских мегаполисах. В целом представители таджикских властей остались довольны итогами проверки, расценив общение с диаспорой, как полезное и плодотворное.

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#тепло
#развитие
#лидер
#путин
#песков
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В Польше считают, что нелегалы «обманывают глупую Европу»
МВД Польши: нелегальные мигранты обманывают ЕС, пытаясь добраться до ФРГ
05 октября 2023, 11:21

Фото: iStock/nito100

Заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик заявил, что большинство нелегальных мигрантов, которые просят убежища в Польше, в итоге добираются до Германии, они «обманывают глупую Европу». Об этом Вонсик сообщил в эфире Польского радио.
Вонсик отметил, что многие беженцы даже не пытаются искать убежище в Польше, по причине того, что, если они начнут процедуру убежища в Польше, тогда мигранты не смогут уехать в Германию. Он добавил, что власти Польши должны запирать нелегалов в центре содержания до окончания проверки их истинного статуса беженца.

По словам Вонсика, в 2023 году более тысячи человек, которые подали заявление на предоставление международной защиты в Польше, сразу же покидали страну и уезжали в ФРГ. Замминистра опасается за то, что мигрантов из Германии могут возвращать обратно в Польшу.

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#контроль
#мигранты
#оон
#беженцы
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Страны втягивают в обсуждение «формулы мира» Зеленского шантажом
РИА Новости: Страны втягивают в обсуждение «формулы мира» Зеленского шантажом
05 октября 2023, 11:12

РИА Новости / Стрингер

Большинство стран, которые обсуждали «формулу мира Зеленского» втягивают в обсуждение этой формулы методами шантажа и мошенничества. Такое мнение озвучил источник издания РИА Новости, комментируя подготовку Турцией новой международной встречи по Украине в октябре.

«Формула Зеленского абсурдна, это инструмент войны и обмана», — заявил собеседник агентства.
Как сообщает агентство, встреча пройдет в Стамбуле и будет похожа на переговоры по Украине в Копенгагене и Джидде, на которой глава МИД РФ Сергей Лавров называл «формулу Зеленского» нереализуемой.

Источник агентства поделился мнением, что 10 пунктов той самой формулы прямо или косвенно направлены против РФ, а 5 из них содержат странные ультимативные требования, включая признание границ 1991 года, вывод войск, создание трибунала и выплату репараций.

Собеседник также напомнил, что Киев проповедует нацизм и юридически запрещает переговоры с Москвой.

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#переговоры
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Экс-глава ЕК: Евросоюз обманывает Украину, обещая скорое членство
Юнкер призвал не давать Украине надежду на скорое вступление в ЕС
05 октября 2023, 10:57

Фото: iStock/ValtimorN

Экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз дает Украине ложные надежды на скорое вступление в ЕС. Об этом Юнкер сообщил в интервью Augsburger Allgemeine.
Юнкер крайне возмущен тем, что некоторые голоса в Европе пытаются обмануть Киев. Он отметил, что присоединение Украины не принесет пользы союзу, так как страна глубоко коррумпирована и нуждается в серьезных внутренних реформах.

Напомним, ранее власти Украины признали, что диалог с Европейским союзом о получении финансовой помощи и введении ограничений в адрес России дается достаточно сложно. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что в первом квартале этого года генпрокуратура открыла более 2,4 тысячи уголовных дел по делам о коррупции, по которым уже вынесли примерно 2 тысячи приговоров. 

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#ес
#киев
#евросоюз
#украина
#политика
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В Абхазии появится пункт постоянного базирования ВМФ России
Бжания: в Абхазии, в Очамчирской бухте, будет постоянно базироваться ВМФ России
05 октября 2023, 10:46

Фото: iStock/Dovapi

Президент республики Аслан Бжания сообщил о том, что пункт постоянного базирования кораблей российского Военно-морского флота появится в Очамчирской бухте в Абхазии. Об этом Бжания рассказал в интервью «Известиям».
По словам президента республики, соответствующее соглашение уже подписано. Бжания отметил, что пункт постоянного базирования кораблей ВМФ России в Очамчирском районе повысит обороноспособность РФ и Абхазии.

Он добавил, что в области военного сотрудничества было сделано многое, что также предстоит сделать двум государствам. Бжания также упомянул про поддержку, которую РФ оказывает Абхазии.

Ранее генеральный директор «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов сообщал о том, что Военно-морской флот Российской Федерации в ближайшее время пополнится фрегатом «Адмирал Головко» и корветом «Резкий»

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#соглашение
#вмф
#рф
#шойгу
#россия
#флот
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Президент Словакии выступила против оказания военной помощи Украине
Президент Словакии призвала отложить помощь Киеву после парламентских выборах
05 октября 2023, 10:25

Фото: istock / Derek Brumby

Президент Словакии Зузана Чапутова решила остановить предоставление нового пакета военной помощи Украине до созыва парламента. Причиной этому стала победа партии Smer бывшего премьер-министра Роберта Фицо на парламентских выборах. Информацию сообщает портал Dennik N.
Издание сообщает, что Минобороны Словакии должно было отправить Украине очередной пакет помощи, который утвердило прежнее правительство. Но Чапутова отказалась утверждать решение в связи с необходимостью уважения результатов демократических выборов. Президент призвала дождаться формирования новой коалиции.

Напомним, партия Smer-SD пообещала избирателям «не давать Украине ни одного патрона». По мнению президента страны, избегание позиций партий может создавать досадные прецеденты на будущее.

Ранее политолог Вадим Трухачёв и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказали, что для Запада означает победа партии Smer Роберта Фицо на парламентских выборах в Словакии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#эксперт
#президент
#правительство
#выборы
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Маск неожиданно высказался об Украине
Маск назвал ботами людей, обвиняющих его в предательстве Украины
05 октября 2023, 10:01

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Американский предприниматель Илон Маск пошутил в соцсети Х над теми, кто обвиняет его в пророссийских взглядах.
В публикации Маск написал о том, что не нужно быть слишком строгими к неигровым персонажам, которые на это запрограммированы. Причиной публикации американского предпринимателя стал пост, в котором один из пользователей раскритиковал людей, которые осуждают и оскорбляют Маска из-за его высказываний об Украине.

Напомним, ранее Илон Маск разместил на своей странице в X известный мем, в который вмонтировал лицо Зеленского, и подписал его так - «Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не попросил миллиарда долларов помощи».

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