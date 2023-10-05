Кремль не комментирует публикации о якобы перемещении кораблей ЧФ в Новороссийск

Заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик заявил, что большинство нелегальных мигрантов, которые просят убежища в Польше, в итоге добираются до Германии, они «обманывают глупую Европу». Об этом Вонсик сообщил в эфире Польского радио.