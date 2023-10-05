Кремль не комментирует публикации о якобы перемещении кораблей ЧФ в Новороссийск

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам информацию о дислокации российских военных кораблей Черноморского флота в Абхазии.
Напомним, ранее президент республики Аслан Бжания сообщил о том, что пункт постоянного базирования кораблей российского Военно-морского флота появится в Очамчирской бухте в Абхазии. По словам президента республики, соответствующее соглашение уже подписано. Бжания отметил, что пункт постоянного базирования кораблей ВМФ России в Очамчирском районе повысит обороноспособность РФ и Абхазии.
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