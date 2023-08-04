Кремль не увидел пользы во вмешательстве США в дела Нигера

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией в Нигере, внимательно ее отслеживают и выступают за скорейшее возвращение дел в конституционное русло.
Песков также сообщил, что Москва обеспокоена сложившейся в Нигере ситуацией и следит за ее развитием. По его словам, Кремль выступает за возвращение ситуации в конституционное русло в самое ближайшее время. Он также обратил внимание на то, что разрешение ситуации не должно создать угрозу для жизни граждан.
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Анастасия Крестьянова