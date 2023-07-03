Кремль оценил работу спецслужб РФ во время мятежа

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Все службы, министерства, ведомства, спецслужбы России выполняют свою работу и делают это должным образом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о том, ФСБ якобы не удалось предотвратить мятеж, он отметил, что российские спецслужбы функционируют.
По его словам, российский лидер Владимир Путин уже отмечал высокий уровень консолидации и ВС РФ, а также спецслужб вокруг президента государства в эти сложные дни.
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«Здесь я оставлю без комментариев. Все службы, все министерства, ведомства, специальные службы, они выполняют свои функции, делают это должным образом», - подчеркнул Песков.
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Татьяна Лаврова