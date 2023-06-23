Кремль оценил угрозу расползания по миру поставляемых ВСУ вооружений

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По его словам, российская сторона уже неоднократно отмечала, что оружие, которое передается Украине, затем оказывается в европейских преступных группировках.
«Угрозу мы оцениваем, как весьма и весьма актуальную. Мы еще ранее говорили о такой опасности и о том, что поставляемое западное оружие на Украину уже продается разными преступными группировками в Европе», - подчеркнул Песков.
Напомним, некоторое время назад премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что вооружение, которое западные государства передали украинской стороне, уже замечено около границ Израиля.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Кремль высказался о возможном эффекте от 11-го пакета санкций ЕС.