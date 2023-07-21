Кремль оценил угрозы судоходству в Черном море со стороны Украины

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Заявление Украины о том, что страна будет рассматривать суда, которые следуют по Черному морю в порты РФ, в качестве перевозящих военные грузы, может нести опасность. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, власти Киева непредсказуемы и не гнушаются ничем. Он также подчеркнул, что в настоящий момент все ведомства РФ создают необходимые рекомендации, чтобы минимизировать все угрозы.
Говоря о том, видит ли российская сторона какие-либо риски для экспорта товаров РФ по Черному морю, Песков заявил о важности анализа ситуации.
Напомним, некоторое время назад в Минобороны Украины заявили, что государство, начиная с 21 июля, будет рассматривать все суда, которые следуют по Черному морю в порты РФ, как перевозящие военные грузы.
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«Непредсказуемые действия и, более того, причастность киевского режима к террористическим актам, безусловно, потенциально создает угрозу в этой области, потому что абсолютно непредсказуем киевский режим. Он не гнушается ничем. Поэтому, конечно, такие заявления непосредственно несут опасность», - уточнил Песков.
Напомним, некоторое время назад в Минобороны Украины заявили, что государство, начиная с 21 июля, будет рассматривать все суда, которые следуют по Черному морю в порты РФ, как перевозящие военные грузы.
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Татьяна Лаврова