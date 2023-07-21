Радио1
Главная / Новости / Политика/ Кремль оценил угрозы судоходству в Черном море со стороны Украины

Кремль оценил угрозы судоходству в Черном море со стороны Украины

Песков: Заявления Киева о судах РФ в Черном море несут угрозу
21 июля 2023, 13:57

Фото: iStock/Roman Zaika

Заявление Украины о том, что страна будет рассматривать суда, которые следуют по Черному морю в порты РФ, в качестве перевозящих военные грузы, может нести опасность. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, власти Киева непредсказуемы и не гнушаются ничем. Он также подчеркнул, что в настоящий момент все ведомства РФ создают необходимые рекомендации, чтобы минимизировать все угрозы.

«Непредсказуемые действия и, более того, причастность киевского режима к террористическим актам, безусловно, потенциально создает угрозу в этой области, потому что абсолютно непредсказуем киевский режим. Он не гнушается ничем. Поэтому, конечно, такие заявления непосредственно несут опасность», - уточнил Песков.


Говоря о том, видит ли российская сторона какие-либо риски для экспорта товаров РФ по Черному морю, Песков заявил о важности анализа ситуации.

Напомним, некоторое время назад в Минобороны Украины заявили, что государство, начиная с 21 июля, будет рассматривать все суда, которые следуют по Черному морю в порты РФ, как перевозящие военные грузы.

Читайте также:

Песков опроверг информацию о наличии ядерного оружия у ЧВК «Вагнер»

В Кремле оценили включение «Артека» в санкционный список Британии

Песков: Путин пока не решил, поедет ли на саммит G20 в Индии
#Кремль
#Украина
#Черное море
#суда
Читайте нас в
Путин: У Запада нет возможности восполнить расход техники Киевом
21 июля 2023, 13:57

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада не имеют необходимых мощностей для восполнения расхода техники Киевом, а на самой Украине быстро заканчиваются мобилизационные резервы.
«Имеющиеся производственные мощности на Западе не позволяют быстро восполнить расход резервов техники и боеприпасов. Нужны дополнительные, причем большие, ресурсы и время», - сказал Путин в рамках совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

Кроме того, глава государства отметил, что ВСУ понесли огромные потери. А новые пополнения постепенно заканчиваются, несмотря на постоянные облавы в украинских городах. Таким образом, по словам Путина, мобилизационный ресурс страны истощается.

При этом Путин уверен, что руководства стран Запада разочарованы результатом масштабного контрнаступления украинской армии.

Читайте также:

Путин назвал потери ВСУ в ходе наступления

Путин: Весь Запад видит, что их «хваленая» техника прекрасно горит

Путин положительно оценил ход специальной военной операции
#Владимир Путин
#Запад
#ВСУ
Читайте нас в
Путин назвал потери ВСУ в ходе наступления
Путин: ВСУ потеряли десятки тысяч человек в ходе контрнаступления
21 июля 2023, 13:57

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские войска потеряли десятки тысяч человек в ходе контрнаступления.
Об этом глава государства сообщил в ходе совещания с постоянными членами Совбеза России.

По словам российского лидера, украинские формирования понесли значительное количество потерь при самоубийственных атаках в ходе наступления. Путин отметил, что речь идет о десятках тысяч военнослужащих. 

Прежде, президент РФ заявил, что техника, поставляемая Украине Западом даже в чём-то уступает советским машинам. Он также отметил, что западная сторона видит, как горит хваленая техника. 

Читайте также: 

Путин: Европейские политики готовы даже повеситься по приказу из США

Путин положительно оценил ход специальной военной операции

Путин: Россия будет изучать трофейную западную военную технику
#Путин
#ВСУ
#потери
Читайте нас в
Игоря Стрелкова обвиняют в экстремизме
21 июля 2023, 13:43

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова обвиняют по статье «Экстремизм». Об этом сообщила его жена в Telegram-канале супруга.
По ее словам, правоохранители пришли к нему в 11:30 часов дня. 

 «Сегодня, примерно в 11:30 к нам приехали представители следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении», - отметила Мирослава Регинская.

Telegram-канал SHOT утверждает, что в полицию обратилась москвичка, которую возмутили публикации экс-министра обороны ДНР в соцсетях, а также его «Клуб рассерженных патриотов», где тот «в открытую критикует руководство страны». Также заявительница недовольна, что Стрелков собирает деньги на нужды СВО, но куда они идут при этом, не отчитывается.

Читайте также:  

Пригожин назвал Стрелкова «бабой» за критику в свой адрес  

Стрелков высказался о проверке на дискредитацию ВС РФ  

Пригожин отказался брать Стрелкова в «Вагнер» из тюрьмы
#Игорь Стрелков
#задержание
#Москва
#экстремизм
Читайте нас в
Игорь Стрелков задержан правоохранителями
21 июля 2023, 13:35

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Правоохранители решили задержать Игоря Стрелкова. Об этом сообщает РБК.
По информации источника, само задержание произошло около полудня. В этот момент он находился дома. В настоящий момент в его квартире сотрудники Следственного комитета проводят обыск.
 
Предварительно установлено, что причиной задержания стало заявление бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер».

Кроме того, Telegram-канал SHOT утверждает, что в полицию обратилась москвичка, которую возмутили публикации экс-министра обороны ДНР в соцсетях, а также его «Клуб рассерженных патриотов», где тот «в открытую критикует руководство страны». Также заявительница недовольна, что Стрелков собирает деньги на нужды СВО, но куда они идут при этом, не отчитывается.

Читайте также:

Пригожин назвал Стрелкова «бабой» за критику в свой адрес

Стрелков высказался о проверке на дискредитацию ВС РФ

Пригожин отказался брать Стрелкова в «Вагнер» из тюрьмы

#Игорь Стрелков
#задержание
#Москва
Читайте нас в
Путин: Запад явно разочарован результатами контрнаступления ВСУ
21 июля 2023, 13:12

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин уверен, что руководства стран Запада разочарованы результатом масштабного контрнаступления украинской армии.
По словам российского лидера, ВСУ не смогли добиться никакого результата в ходе своего контрнаступления, которое ранее так громко анонсировалось руководствами Украины и ее союзников.

«Результатов у ВСУ пока нет. Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вкачены в киевский режим, ни поставки западного оружия, ни направления тысяч иностранных наёмников и советников, которые были активно использованы в попытках прорвать фронт нашей армии», - отметил Путин.
 При этом глава государства подчеркнул, что ВСУ несут колоссальные потери при контрнаступлении, а западная техника при этом прекрасно горит.

Читайте также:

В США заявили, что ВСУ сдают позиции вопреки плану контрнаступления

Генерал ВСУ Сырский: Продвижение ВСУ идет медленнее, чем хотелось бы

NYT: ВСУ потеряли до 20% военной техники за две недели контрнаступления

#контрнаступление
#ВСУ
#Владимир Путин
Читайте нас в
Зеленский уволил посла Великобритании Пристайко за слова «нездоровым сарказме»
21 июля 2023, 11:21

Фото: РИА Новости/Брайан Смит

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Великобритании Вадима Пристайко после того, как он назвал «нездоровым сарказмом» слова украинского лидера в адрес министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.
Указ об увольнении Пристайко уже опубликован на сайте офиса президента Украины.

Напомним, Уоллес выступил на брифинге саммита НАТО в Вильнюсе с заявлением о том, что Украина недостаточно благодарна Западу за поставки вооружения. После этого Зеленский попросил Уоллеса объяснить, как именно надо благодарить Запад. Тогда пристайко счёл слова украинского президента «нездоровым сарказмом», за что и был уволен со своего поста.

Читайте также:

Зеленский 47 раз сказал «спасибо» после просьбы Уоллеса быть благодарным

The Times: Бен Уоллес может уйти с поста министра обороны Великобритании

The Telegraph: США отклонили кандидатуру Уоллеса на пост главы НАТО из-за поддержки Киева
#Владимир Зеленский
#Вадим Пристайко
Читайте нас в
В Пентагоне заявили, что F-16 не изменят обстановку на поле боя для ВСУ
Кирби: Украина может получить F-16 уже в этом году
21 июля 2023, 07:40

Фото: iStock/Jozsef Soos

Украина может получить истребители F-16 уже до конца текущего года, однако они будут эффективны для ВСУ только в комплексе с другим вооружением. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Однако, по его словам, сейчас украинской армии больше всего необходимы артиллерия, амуниция, ПВО и броня – танки. Кирби подчеркнул, что все это было предоставлено Украине в невероятном количестве и очень быстро.

При этом он уверен, что истребители F-16 станут эффективными на поле боя только в комплексе с другим оружием. 

«F-16 будут поставлены в Украину, вероятно, ближе к концу года. Но, по нашей оценке, только F-16 не сможет внести изменения. Им действительно наиболее необходима артиллерия», - рассказал Кирби.

Эти он объяснил и непростое решение президента США Джо Байдена о передаче Киеву кассетных боеприпасов, отметив, что ВСУ ведут настоящую перестрелку, используя тысячи снарядов ежедневно.

Читайте также:

Кирби: Американские кассетные боеприпасы уже доставлены на Украину

Минобороны Украины: Мы пока не можем размещать у себя F-16

Пентагон: Предоставлять Украине истребители F-16 еще не время
#истребители F-16
#Пентагон
#Украина
Читайте нас в
Байден не смог сам найти выход со сцены
Байдена вытащили со сцены на мероприятии в Филадельфии с чужой помощью
21 июля 2023, 06:11

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден во время мероприятия в Филадельфии не смог самостоятельно покинуть сцену. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале GOP War Room.
На кадрах можно увидеть, как Байден завершает речь, благодарит слушателей, а затем поворачивается к одному из помощников с озадаченным видом, делая руками жесты.

Президент начинает движение в одну сторону, но резко останавливается на несколько секунд, после чего получает указания от сотрудника и идет в другую сторону.

Читайте также:

Fox: Джо Байден попытался укусить ребенка на встрече в Хельсинки

NYP: Джо Байден в очередной раз споткнулся при посадке на борт самолёта

Байден все чаще пользуется коротким трапом, чтобы не спотыкаться
#Байден
#США
#президент
Читайте нас в
Министр культуры Украины Ткаченко ушел в отставку
Министр культуры Украины Ткаченко ушел в отставку после предложения Зеленского
21 июля 2023, 05:31

Фото: iStock/DmyTo

Министр культуры Украины Александр Ткаченко подал заявление об отставке. Об этом он в четверг, 20 июля, сообщил в своем Телеграм-канале.
По словам Ткаченко, он решил покинуть пост на фоне «волны недоразумений относительно важности культуры во время конфликта». Министр подчеркнул, что заявления президента по этому вопросу его удивили.

«И частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура — это щит нашей идентичности и наших границ», — написал Ткаченко.

Читайте также:

В Киеве разрешили заменить герб СССР на памятнике «Родина-мать»

На Украине Зеленского призвали уйти в отставку

Путин высказался о попытках запретить российскую культуру
#Украина
#Минкульт
#Ткаченко
#отставка
#министр
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников