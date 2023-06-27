Кремль оценил возможность участия Лукашенко в качестве переговорщика по Украине

Фото: Сайт Кремля
Дмитрий Песков оценил вероятность участия Александра Лукашенко в качестве переговорщика по конфликту на Украине
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о возможности участия президента Белоруссии Александра Лукашенко, как переговорщика по урегулированию украинского кризиса.
По его словам, Лукашенко считается главой «братской и союзной России Белоруссии». Он подчеркнул, что белорусский лидер – это опытный, мудрый и закаленный в различных боях политик.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Кремль высказался о местоположении Пригожина.
По его словам, Лукашенко считается главой «братской и союзной России Белоруссии». Он подчеркнул, что белорусский лидер – это опытный, мудрый и закаленный в различных боях политик.
«Что касается переговоров с Украиной - никаких предпосылок для этого не усматривается. Это абсолютно исключается Киевом, странами Запада», - уверен Песков.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Кремль высказался о местоположении Пригожина.
Татьяна Лаврова