Кремль опубликовал совместное заявление России и стран Африки

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В Кремле опубликовали совместное заявление президента России Владимира Путина и лидеров африканских стран, участвующих в мирной миссии по Украине.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин провёл встречу с лидерами стран-участниц миссии во время саммита Россия-Африка. Проект заявления был составлен тогда же и передан представителям ЮАР, которые опубликовали документ в четверг, 3 августа.
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