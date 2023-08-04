Радио1
Главная / Новости / Политика/ Кремль опубликовал совместное заявление России и стран Африки

Кремль опубликовал совместное заявление России и стран Африки

04 августа 2023, 11:16

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В Кремле опубликовали совместное заявление президента России Владимира Путина и лидеров африканских стран, участвующих в мирной миссии по Украине.

В заявлении главы государств призывают обеспечить беспрепятственный экспорт зерна и удобрений из России. Кроме того, уточняется, что наблюдается прогресс по гуманитарным сторонам инициативы.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провёл встречу с лидерами стран-участниц миссии во время саммита Россия-Африка. Проект заявления был составлен тогда же и передан представителям ЮАР, которые опубликовали документ в четверг, 3 августа.

Читайте также:

Путин заявил, что готовится соглашение с тремя африканскими странами

Россия опубликует совместное заявление по Украине в пятницу 4 августа

Россия продала пшеницу Египту после выхода из зерновой сделки
#африка
#заявление
#россия
#юар
Читайте нас в
Лавров предупредил Запад о последствиях «формулы Зеленского»
Лавров призвал Запад обратить внимание на судьбу русских на Украине
04 августа 2023, 11:57

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны могли бы попросить Владимира Зеленского предъявить, как Киев видит положение русских в своей стране. Об этом он сообщил изданию «Международная жизнь».
Глава ведомства подчеркнул, что западным странам необходимо узнать, каким киевские власти видят положение русских и других национальностей на Украине. 

Лавров указал на усилия Запада «подсветить» украинского лидера на международной арене. Он также добавил, что публичное оглашение реального положения дел позволит понять происходящее другим странам, при определении своих позиций относительно украинского конфликта.  

Министр отметил, что в ходе саммита Россия - Африка, Москва убедилась в заинтересованности ряда стран понять, какие перспективы существуют для решения конфликта на Украине. 

Читайте также: 

В Кремле рассказали о формате участия России в саммите БРИКС

Лавров: В Нигере необходимо восстановить конституционный порядок

В МИД РФ обвинили США в одобрении гонений Киева на УПЦ
#москва
#россия
#африка
#министр
#мид рф
#лавров
Читайте нас в
Якутия планирует возобновить добычу свинца и цинка
04 августа 2023, 11:50

Фото: РИА Новости/Игорь Егоров

В Якутии планируется возобновить освоение свинцово-цинкового месторождения «Сардана» в Усть-Майском районе. Об этом Интерфакс сообщили в пресс-службе правительства республики.
Глава республики Айсен Николаев поручил Министерству промышленности и геологии Якутии провести в районе геологоразведочные работы.

Сообщается, что на месторождении площадью 6,1 кв. км находится 1,9 млн тонн цинка и 0,6 млн тонн свинца.

В 2021 году лицензию на добычу сырья получило предприятие ООО «Якутский газоперерабатывающий комплекс», который является дочерним предприятием ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК). В 2022 году ЯТЭК объявила о продаже дочернего предприятия. В настоящее время сделка оформляется, но лицензия на добычу ещё активна.

Читайте также:

Правоохранители пресекли незаконную добычу нефрита в Бурятии

Президент Уганды предложил России сотрудничество в сфере нефтедобычи

Нигер временно прекратил поставлять во Францию уран и золото
#якутия
#ископаемые
#промышленность
Читайте нас в
Белоруссия ввела ограничения на вывоз мяса птицы
«Ъ»: Белоруссия с 1 августа ввела ограничения на вывоз из страны мяса птицы
04 августа 2023, 11:17

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Белоруссия с 1 августа ввела ограничения на вывоз из страны мяса птицы. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
По информации агентства, причиной запрета экспорта мяса птицы, стала необходимость насыщения внутреннего рынка страны. Отмечается, что прекращение выдачи разрешений на вывоз продукции не распространяется на поставки мяса в Китай. 

Также сообщается, что причиной запрета могло стать распространение вируса птичьего гриппа. Предполагается, что ограничительные меры будут иметь краткосрочный характер и экспорт куриного мяса вскоре возобновится. 

Читайте также: 

ЕС расширил санкции в отношении Белоруссии из-за России

Лукашенко понадеялся, что Белоруссия не применит ядерное оружие

В МИД назвали условие вывода тактического ядерного оружия из Белоруссии




#санкции
#птицы
#китай
#экспорт
#белоруссия
#меры
#поставки
Читайте нас в
Моравецкий отвесил «пощечину» Зеленскому ответом на вызов посла
Politico: Моравецкий нанес Зеленскому «пощечину» ответом на вызов посла
04 августа 2023, 10:59

Фото: РИА Новости/Стрингер

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий «отвесил пощечину» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, решив продлить запрет на экспорт сельхозтоваров и ответив на вызов посла в Киеве. Об этом пишет издание Politico.
Авторы статьи отметили ухудшение отношений между Киевом и Варшавой в последние месяцы.  

По словам обозревателей, между государствами изначально возник спор по поводу продовольствия, однако, в настоящее время он сдвигается в сторону ягод. Ранее, власти Варшавы продлили действие запрета на вывоз сельскохозяйственных товаров из Украины, так как экспорт продукции противоречит интересам польских аграриев.  

Обострение ситуации произошло после того, как украинский МИД решил вызвать посла Польши. В свою очередь, премьер-министр страны Моравецкий вызвал украинского посла во внешнеполитическое ведомство страны. Тем самым, польский премьер «отвесил пощечину» президенту Украины Владимиру Зеленскому в ответ на действия Киева. 

Читайте также: 

Киев и Вашингтон начали переговоры по гарантиям безопасности

Зеленский: С начала войны Россия запустила по Украине почти две тысячи дронов-камикадзе

Встреча глав государств по украинскому вопросу может состояться осенью


#россия
#экспорт
#мид
#страны
#министр
#киев
Читайте нас в
Дания усиливает контроль за границами после акта сожжения Корана
04 августа 2023, 10:57

Фото: iStock/A-Basler

В Минюсте Дании заявили, что страна временно усиливает контроль на границах после недавних инцидентов с сожжением Корана. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
Ввести защитные меры планируется примерно до 10 августа. Они необходимы для более тщательного осмотра въезжающих в Данию, чтобы не допустить угрозы государству.

Министр юстиции Петер Хуммельгорд указал на серьёзность ситуации, требующей немедленного принятия решений для осуществления безопасности.

Ранее сообщалось, что в Дании праворадикальная группа «Датские патриоты» сожгла Коран перед зданиями консульств Египта, Турции и Ирака. Правительство королевства осудило такой акт, указав на то, что Дания – государство, в котором проживают люди разных национальностей и вероисповедания, поэтому взаимопонимание является ключевой составляющей жизни в многонациональной стране.

Читайте также:

У посольства Ирака в Дании прошла акция с сожжением Корана

Лидер «Хезболлах» призвал исламскую молодежь наказать осквернителей Корана в Европе

Мигранты из Ирака сожгли еще один Коран в Стокгольме
#коран
#европа
#акция
#меры
#граница
Читайте нас в
Законопроект о сокращении рабочего дня в жару рассмотрят в Госдуме
04 августа 2023, 10:56

Фото: istockphoto/coffeekai

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов предложил обязать работодателей сокращать рабочий день по просьбе сотрудника при значительном повышении температуры в помещениях. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента сегодня, 4 августа.
В документе указано, что работник имеет право требовать сокращения рабочего дня на разное время в зависимости от того, до какой отметки повысилась температура воздуха в рабочем помещении, передает RT. Такая мера позволит защитить сотрудника от воздействия теплового излучения и обеспечить ему комфортные и благоприятные условия труда на рабочем месте.

При достижении температуры воздуха отметки  +28,5 градуса рабочий день должен быть сокращен на один час; при температуре от +28,6 до +29 градусов — на два часа; при температуре воздуха от +29,1 градуса и выше — на четыре часа, говорится в тексте законопроекта. В пояснительной записке к документу указано, что данный законопроект позволит защитить права и интересы работников при выполнении работ в условиях значительного повышения температуры воздуха.

Читайте также:

Вице-спикер Госдумы Чернышов призывает расширить сроки выплат детского пособия

В России запретят управлять электросамокатами в нетрезвом виде

Совфед одобрил закон о трудовом воспитании школьников

#права
#температура
#законопроект
#рабочий
Читайте нас в
В Сочи объявили об усилении мер безопасности после атаки ВСУ в Новороссийске
Мэр Копайгородский: Меры безопасности усилят в акватории Сочи после атаки в Новороссийске
04 августа 2023, 10:38

Фото: iStock/Dikuch

Дополнительные меры по повышению уровня защищенности акватории и береговой инфраструктуры введут в Сочи после атаки безэкипажных катеров ВСУ в Новороссийске. Об этом сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале.
Он также отметил, что решение о введении дополнительных мер обеспечения безопасности морского порта, были введены после совещания с руководителями силовых ведомств города. 

По словам Копайгородского, особое внимание будет уделено причалам. Одной из мер усиления охраны, станет установление дополнительных систем видеонаблюдения. Он также указал на то, что власти города уделяют внимание безопасности туристов и местных жителей. 

Усиление мер безопасности обусловлено попыткой атаки БПЛА военно-морской базы в Новороссийске, которую ВСУ Украины осуществили минувшей ночью. 

Читайте также: 

Дроны ВСУ атаковали акваторию Новороссийска

Минобороны заявило об атаке Крыма 13 беспилотниками

Российские танкисты уничтожили украинский склад боеприпасов в Херсонской области





#склад
#бпла
#всу
#дроны
Читайте нас в
Politico: Саудовская Аравия сообщит России об итогах встречи по Украине
04 августа 2023, 10:08

Фото: iStock/Ayman Hussain

Саудовская Аравия планирует сообщить России об итогах, к которым придут европейские страны га встрече по теме Украины, которая состоится в грядущие выходные. Об этом пишет газета Politico.
«Хотя не ясно, будет ли (саудовский наследный принц – ред.) Мухаммед бен Салман присутствовать на встрече в эти выходные, ожидается, что Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах», - говорится в статье.

Также уточняется, что на встрече по Украине участники обсудят 10 подтем. Таким образом, планируется обсудить продовольственную, экологическую и энергетическую безопасности, освобождение заключенных и возможность создания военного трибунала. При этом планируется, что представители европейских стран предварительно соберутся для согласования тем.

Саудовская Аравия намерена провести в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласили представителей до 30 стран, кроме России. Среди приглашенных Саудовской Аравией и Украиной такие государства, как Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия.

Читайте также:

Иран поддержал мирные инициативы по Украине

Саудовская Аравия пригласила США на переговоры по Украине

Мексика не будет участвовать в переговорах по Украине без России

#выходные
#индонезия
#египет
#переговоры
Читайте нас в
В Кремле отказались на слово верить гарантиям США по зерновой сделке
Песков: Россия не готова верить заявлениям США о содействии экспорту при зерновой сделке
04 августа 2023, 09:49

Фото: iStock/ yulenochekk

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неготовности Кремля верить словам Америки о содействии экспорту при зерновой сделке. Его слова приводит издание РИА Новости.
«Верить заявлениям США о содействии экспорту из РФ, если Москва вернется в зерновую сделку, на слово нельзя», – заявил Песков.
Накануне, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о намерении Вашингтона сделать все необходимое для того, чтобы у стран появились гарантии безопасности при осуществлении экспорта продовольствия. Он отметил, что имеет ввиду Россию, в том числе. Также, он указал на то, что в случае возвращения России в зерновое соглашение, Штаты будут содействовать экспорту продовольствия. 

Комментируя слова Блинкена, Песков подчеркнул, что Россия не верит на слово США. 

Читайте также: 

Боррель считает, что Россию можно убедить вернуться к зерновой сделке

Россия опубликует совместное заявление по Украине в пятницу 4 августа

Путин положительно оценил ситуацию в обрабатывающей промышленности
#москва
#сша
#россия
#соглашение
#песков
#блинкен
#рф
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников