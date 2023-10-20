Кремль отверг свою причастность к диверсии на газопроводе между Эстонией и Финляндией

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к таким происшествиям, как подрыв газопровода Balticconnector.
Напомним, 8 октября газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией был перекрыт из-за подозрений на утечку. Специалисты двух стран, контролирующие работу газопровода, заметили, что давление в магистрали сильно упало.
10 октября финская сторона допустила, что повреждение газопровода могло произойти под воздействием внешних факторов. По факту инцидента специальные комитеты стран инициировали расследование.
Прежде президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, заявил, что к подрыву газопровода могла быть причастна Россия.
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10 октября финская сторона допустила, что повреждение газопровода могло произойти под воздействием внешних факторов. По факту инцидента специальные комитеты стран инициировали расследование.
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Анастасия Крестьянова