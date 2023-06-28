Кремль ответил на обвинения Киева в смертельном ударе по Краматорску

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Дмитрий Песков заявил, что РФ наносит удары исключительно по военной инфраструктуре Украины
РФ не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Напомним, некоторое время назад киевский режим обвинил российскую сторону в том, что после ракетного удара якобы ВС РФ по Краматорску погибли мирные жители.
Ранее «Радио 1» сообщало, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о судьбе ЧВК в России. По его словам, она еще не определена.
«Российская Федерация не наносит ударов по гражданской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой», - подчеркнул Песков.
Ранее «Радио 1» сообщало, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о судьбе ЧВК в России. По его словам, она еще не определена.
Татьяна Лаврова