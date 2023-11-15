Кремль ответил на призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы в России

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена продолжать контактировать с Международным олимпийским комитетом, несмотря на несогласие с его позицией. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами.
По словам спикера Кремля, Россия не согласна с той позицией, которую МОК занял по отношению к спортсменам.
Напомним, прежде глава организации Томас Бах заявил, что Всемирные игры дружбы, которые Россия намерена провести в 2024 году, организуются в политических целях. Он также призвал олимпийские комитеты отказаться от участия в турнире и бойкотировать мероприятие.
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«Мы будем продолжать наши контакты с МОК, несмотря ни на что. Мы категорически не согласны с той линией, которую МОК занял в контексте наших спортсменов», — заявил Песков.
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Анастасия Крестьянова