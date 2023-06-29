Кремль переадресовал вопрос о Суровикине

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Дмитрий Песков адресовал вопросы о Сергее Суровикине в Минобороны
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал отвечать на вопросы о том, где в настоящий момент находится генерал Сергей Суровикин.
По его словам, президент России Владимир Путин, находясь на посту Верховного Главнокомандующего, работает как с министром обороны, так и с начальником Генштаба.
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«Рекомендую обращаться в Минобороны, это прерогатива министерства», - подчеркнул Песков.
«Что касается структурных подразделений внутри министерства, я вас прошу обращаться в МО. Мне нечего добавить к сказанному», - подытожил Песков.
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Татьяна Лаврова