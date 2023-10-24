Кремль пояснил Израилю свою позицию в отношении ХАМАС

Фото: kremlin.ru
У России последовательная позиция в отношении палестино-израильского конфликта, об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Мы считаем, что нужно как можно скорее обеспечить прекращение огня и выйти на решение проблемы, фундаментом для чего должно являться обеспечение независимого государства для палестинцев», - прокомментировал ситуацию Песков.
Пресс-секретарь также напомнил, что сам российский лидер неоднократно высказывал позицию Москвы по отношению к Палестине и Израилю.
Читайте также:
Песков заявил об ограниченном потенциале Запада по производству боеприпасов
Песков: В Кремле поинтересуются, кто установил памятник Сталину в детском парке
В Кремле прокомментировали новости о здоровье Владимира Путина
Евгения Парфентьева