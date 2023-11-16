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Кремль предупредил Чехию об ответе за возможную заморозку объектов РФ

Песков: Россия ответит Чехии в случае заморозки объектов Госзагрансобственности
16 ноября 2023, 16:28
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Москва ответит Праге зеркальными мерами в случае заморозки объектов «Госзагрансобственности» на чешской территории. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Надо проанализировать, (какие возможности для действий) здесь есть у чехов, разумеется, в случае формализации недружественных шагов, ответ будет дан», — заявил перожствиетль Кремля.
Он также отметил, что такая яркая антироссийская позиция чешского правительства вызывает недоумение. Он также констатировал, что под угрозой заморозки в Чехии находятся все российские объекты, не имеющие дипломатического статуса.


Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков не стал комментировать резкое высказывание президент США Джо Байдена, на тему того, китайский лидер Си Цзиньпина является диктатор. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#чехов
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#дмитрий песков
#новости
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Фигурант дела о покушении на Соловьёва отправлен на принудительное лечение
16 ноября 2023, 16:54

Фото: istockphoto/Zolnierek

Военный суд отправил Василия Стрижакова, обвиняемого в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьёва, на принудительное лечение. Об этом попросил государственный обвинитель.
Заседание по делу о покушении на российского журналиста проходило во 2-м Западном окружном военном суде, который 16 ноября приступил к прениям сторон. Следствие посчитало, что Стрижаков совершал преступление в состоянии невменяемости. Телеведущего планировали убить из-за его профессиональной деятельности и активной поддержки спецоперации на Украине. Подготовка покушения проходила под руководством Службы безопасности Украины (СБУ).

Прокурор Милана Дигаева попросила  суд освободить Стрижакова от наказания и направить в специализированный стационар для прохождения принудительного лечения. Ранее результаты психолого-психиатрических экспертиз указали на то, что Стрижаков не в состоянии осознавать свои действия. Кроме того, он страдает от наркозависимости.

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#суд
#преступление
#подготовка
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#стационар
#сбу
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Грузовой трафик между Россией и Финляндией с 18 ноября практически остановится
16 ноября 2023, 16:33

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Грузовой трафик между Финляндией и Россией может практически полностью прекратится после 18 ноября. Об этом сообщил руководитель отдела статистики финской таможни Олли-Пекка Пенттиля.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter). Сегодня финские власти объявили о закрытии с 18 ноября по 24 февраля 2024 года четырех пунктов пропуска на границе с Россией: Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Пенттиля отметил, что в октябре грузовые автомобили двигались как раз из этих пунктов. Но из других мест на восточной границе грузового движение не было. Таким образом, с закрытием указанных пропускных пунктов грузовое движение на российско-финской сухопутной границе практически полностью прекратится.

Финский чиновник предложил перенаправить грузы, которые следуют автотранспортом из России транзитом. В то же время он уточнил, что товарные поезда по-прежнему будут проходить через железнодорожный пункт пропуска Вайниккала.

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#автомобили
#поезда
#железнодорожный
#пропуска
#финляндия
#граница
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Эксперт ООН Никулин назвал пневмонию разработкой США против славян
Эксперт ООН Никулин объяснил, зачем США собирают биоматериал славян
16 ноября 2023, 15:56

Фото: IStock/Wirestock

Соединенные Штаты Америки продолжают проводить эксперименты с биоматериалами славян в своих секретных лабораториях, об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
По словам бывшего члена комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, эксперта в микробиологии, политолога Игоря Никулина, американцы собирают генетический материал славянского населения больше 30 лет. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что они используют его для создания различных вирусов и инфекций.
«Очевидно, что типичная пневмония оказалась эффективна против славян. Это тоже их разработка. Плюс из тех материалов, которые получили наши военные, видно, что американцы уничтожили сотни ёмкостей с микробиологическими вирусными культурами на территории Украины после начала специальной военной операции. Там были такие заболевания как чума, туляремия, сибирская язва, конго-крымская геморрагическая лихорадка, лейшманиоз и ещё другие, не менее опасные», — заметил Никулин.
Специалист подчеркнул, что учёные США намеренно не работают на территории своей страны, чтобы «обойти» Конвенцию о биологическом оружии от 1972 года.
«На своей территории американцы такие эксперименты не проводят, они их проводят на территории третьих стран. Чаще всего, максимально близко к границам потенциальных противников, к которым они относят Россию, Китай, Иран, Кубу, Венесуэлу, Бразилию, в общем все страны БРИКС», — заключил специалист.
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#сша
#военные
#разработка
#пневмония
#заболевания
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«Осталось недолго»: В США считают, что Зеленского уберут уже совсем скоро
Макговерн: Зеленского уберут уже совсем скоро
16 ноября 2023, 15:33

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

На фоне сокрушительного провала контрнаступления ВСУ всё больше возрастает вероятность того, что президента Украины Владимира Зеленского совсем скоро захотят убрать, об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью для YouTube-канала Dialogue works.
«Это, действительно, плохая ситуация для Зеленского. Похоже, ему осталось недолго. Если бы я был страховым агентом, то я бы точно не стал страховать жизнь Владимира Зеленского», - прокомментировал ситуацию Макговерн. 

Эксперт напомнил, что у Вооруженных сил Украины заканчиваются как вооружение и боеприпасы, так и человеческий ресурс. В то же время, поддержка западных союзников начинает иссякать. 

По мнению Макговерна, не остается уже никаких сомнений в том, что Россия выиграет в этом конфликте.

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#россия
#боеприпасы
#вооружение
#поддержка
#владимир зеленский
#сша
#сво
#всу
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Политолог Рогулёв объяснил нежелание США сотрудничать с военными из КНР и РФ
16 ноября 2023, 15:20

Фото: istockphoto.com/Albert_Karimov

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв заявил, законопроект американских сенаторов о запрете сотрудничества с военными из России и Китая вызван обострением отношений между странами.
«Китай рассматривается в качестве главного противника, да ещё и с вопросом вокруг Тайваня не всё ясно. А Россию они пристегнули, потому что РФ не использовала американских военных и очень давно не проводила с ними совместных мероприятий. Законопроект — следствие раскрутки и обострения отношений, которое мы имеем последние годы», — отметил в беседе с RT Рогулёв.

При этом, политический обозреватель Андрей Перла, комментируя итоги встречи лидеров США и КНР Джо Байдена и Си Цзиньпина, отметил, что несмотря не на что США всё же вынуждены говорить с Китаем на равных.

«Эта новая реальность зафиксирована незадолго до встречи Си и Байдена Миршаймером — великим политологом современности. Он говорил, а Царьград цитировал слова о том, что в мире теперь три сверхдержавы: США, Китай и Россия. И это факт, который больше нельзя игнорировать», — заявил в беседе с «Царьградом» Перла.

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#сша
#россия
#китай
#законопроект
#политика
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Госдума приняла закон о бесплатном лечении жителей новых регионов РФ
ГД одобрила продление бесплатного лечения в новых регионах РФ до 2025 года
16 ноября 2023, 15:12

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, согласно которому жители новых российских регионов могут получать бесплатное лечение без полиса ОМС до 2025 года.
Отмечается, что в нынешней версии закона бесплатное лечение без полиса ОМС предоставляется до 1 января 2024 года. Законопроектом предлагается продлить предоставление медицинской помощи жителям ДНР, ЛНР, Херсконской и Запорожской областей, не имеющих полис ОМС, до 1 января 2025 года. 

Ранее сообщалось, что жителям новых регионов России разрешили не оплачивать капремонт многоквартирных домов до 2026 года. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства продлило с 2024 года на два года действие документа об отсрочке выплат.

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#госдума
#омс
#днр
#лнр
#херсонская область
#запорожская область
#лечение
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Государственная дума приняла закон о приостановке индексаций зарплат госслужащих
16 ноября 2023, 15:07

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В четверг, 16 ноября, проходит пленарное заседание. На нем парламентарии в третьем и заключительном чтении приняли законопроект, согласно которому индексация зарплат госслужащих будет приостановлена до января 2025 года.
Эта приостановка не коснется сотрудников силовых структур. Согласно тексту правового документа, принятого в первом чтении, приостановка индексаций также затрагивала судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов, сенаторов, сотрудников полиции и военных. Финансовый эффект от изменений, вводимых новым законопроектом, должен составить 36 миллиардов рублей.

Позже в министерстве финансов РФ было объявлено, что приостановка индексации не будет затрагивать зарплаты военнослужащих и сотрудников силовых структур. Соответствующие поправки в законопроект комитет Госдумы по государственному строительству рекомендовал внести в понедельник, 13 ноября.

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#законопроект
#поправки
#зарплаты
#рф
#госдума
#индексация
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В США хотят запретить военным сотрудничать с РФ и КНР
16 ноября 2023, 14:52

Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Группа американских сенаторов предложила законопроект, запрещающий военнослужащим США сотрудничать с Россией и Китаем.
Такие запреты, по мнению сенаторов, предотвратят попытки «противников США» использовать против Штатов данные, полученные в ходе сотрудничества.

«Наличие у отдельных лиц возможности трудоустраиваться или привлекаться к обучению иностранных противников специальным навыкам, полученным в ходе службы в ВС США, представляет существенный риск, который может быть использован иностранными противниками против интересов США», — приводит RT текст соответствующего документа.

При этом, сенатор Марк Келли высказал мнение о том, что ВС США являются «лучшими в мире» в и благодаря подготовке.

Ранее замруководителя министерства обороны РФ Александр Фомин высказал мнение о том, что США покрывают военные преступления Украины.

«США и их сателлиты декларируют цель нанесения РФ «стратегического поражения» и покрывают ради этого любые военные преступления Киева», — приводят argumenti.ru со ссылкой на ТАСС слова Фомина.

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#военные
#рф
#китай
#данные
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Лавров: Сразу после остановки боёв в Газе нужно садиться за стол переговоров
16 ноября 2023, 14:42

Фото: kremlin.ru

Сразу после остановки боёв в секторе Газа необходимо садиться за стол переговоров и решать вопрос по государству Палестине, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время брифинга.
По мнению министра, единственный способ, которым можно решить ближневосточный кризис - это создать суверенное Палестинское государство. При этом, чем дольше этот вопрос будет откладываться, тем больше вероятность ещё большего расшатывания обстановки в регионе. 

«Поэтому мы подтверждаем нашу позицию о необходимости не затягивая, сразу после того, как боевые действия будут остановлены и гуманитарные нужды жителей сектора Газа будут удовлетворяться, необходимо садиться за стол переговоров и договариваться о создании палестинского государства», - прокомментировал ситуацию Лавров.

При этом, глава министерства всё же признал, что решить вопрос о суверенитете Палестины будет весьма не просто.

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