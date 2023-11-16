Кремль пришел в недоумение от действий чешских властей

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Решение властей Чехии о заморозке государственной собственности России является противозаконным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что данное решение руководства Чехии является абсолютно незаконным с точки зрения норм международного права. Он также отметил, что подобные недружественные действия чешских властей вызывает недоумение и не исключил, что Москвой будут предприняты адекватные ответные меры в отношении Праги.
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Александр Бойцов