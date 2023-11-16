Кремль пришел в недоумение от действий чешских властей

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ещё в прошлом году предлагала Армении меры по стабилизации ситуации в регионе. Об этом сообщил начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров в ходе брифинга на площадке пресс-центра «Россия сегодня».