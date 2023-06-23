Кремль прокомментировал намерения украинского «Нафтогаза» взыскать с России $5 млрд

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Официальный представитель Кремля заявил, что Россия будет рассматривать все возможные варианты для обеспечения законных прав.
«В любом случае все юридические нюансы будут отрабатываться и будут рассматриваться варианты по обеспечению наших законных прав», – сказал Песков.Как стало известно, украинская компания обратилась в суд американского округа с иском о взыскании с России ущерба, который связан с потерей Киевом активов в Крыму в 2014 году.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Кремль высказался о возможном эффекте от 11-го пакета санкций ЕС.