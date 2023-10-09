Кремль назвал точным предсказание Жириновского войны на Ближнем Востоке

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о том, что заявления, которые делал при жизни бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский, содержали точный анализ тенденций в мировой политике. Об этом Песков сообщил журналистам.
Песков отметил, что Жириновский делал множество заявлений различного характера. Пресс-секретарь президента добавил, что события, которые происходят сейчас на Ближнем Востоке вокруг Израиля являются подтверждением тому, что ранее говорил Жириновский.
Песков подчеркнул, что Россия крайне обеспокоена происходящими событиями в Израиле.
Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.
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Песков подчеркнул, что Россия крайне обеспокоена происходящими событиями в Израиле.
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Екатерина Коршунова