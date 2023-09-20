Кремль прокомментировал слова Байдена о «Путине-диктаторе»

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Президент РФ Владимир Путин не будет опускаться до уровня президента США Джо Байдена в вопросах оскорблений. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Ранее Джо Байден назвал главу России «диктатором».
«Вы знаете, что наш президент никогда до такого уровня не опускается - до уровня личных оскорблений в адрес своих коллег», — сказал официальный представитель Кремля.Президент США уже не первый раз позволяет себе подобные высказывания, весной 2022 года, во время посещения Варшавы, он заявил, что Владимир путин «не может оставаться у власти». Позже американский лидер объяснил, что не имел в виду призывы к смене власти в РФ. На что Дмитрий Песков дал комментарий, что не ему решать кто будет управлять страной, а народу России.
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Алина Юрчак