Кремль: Путин не планирует участвовать в саммите G20

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует участвовать в саммите «Большой двадцатки».
По словам спикера Кремля, глава государства не планирует посещать саммит G20. Он также добавил, что у Владимира Путина насыщенный график. Песков подчеркнул, что основной акцент российский президент делает на проведение спецоперации на территории Украины.
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