Кремль: Путин провел заседание Совбеза на тему отношений с соседями

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить развитие отношений России с ближайшими соседями и партнерами. Предложение было озвучено в пятницу 22 сентября на совещании с постоянными членами Совбеза.
«Поговорим с вами сегодня о ситуации, связанной с развитием отношений с нашими ближайшими соседями, партнерами», — приводит слова лидера РФ сайт Кремля.В совещании приняли участие Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу и председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие.
Ранее доцент Финансового университета при Правительстве России Леонид Крутаков признал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о президенте России Владимире Путине объективными. Напомним, Блинкен обратил внимание на то, что Путин редко участвует в международных мероприятиях. Он заявил, что Россия словно изолировалась от всего мира и встречается только с президентами Северной Кореи и Ирана.
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Алина Юрчак