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Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии

Кремль: Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
06 сентября 2023, 13:02
Фото: iStock/Ayman Hussain

Фото: iStock/Ayman Hussain

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе разговора стороны обсудили взаимодействие в ОПЕК+ и дали высокую оценку взаимодействиям в этом формате. Собеседники отметили, что, благодаря договорённостям о сокращении нефти и обязательствам по ограничению поставок сырья, удалось достичь стабильности глобального энергетического рынка.

Также наследный принц Саудовской Аравии выразил Путину признательность за поддержку намерений королевства вступить в БРИКС. Путин, в свою очередь, рассказал собеседнику о приоритетах российского представительства в БРИКС в 2024 году.


Кроме того, были названы отрасли дальнейшего сотрудничества России и Саудовской Аравии – торгово-экономическая, транспортно-логистическая и инвестиционная.

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#россия
#владимир путин
#сотрудничество
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Пескова насторожили предстоящие учения Армении и США
Песков: военные учения Армении и США вызывают настороженность
06 сентября 2023, 13:18

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планируемое проведение учений Армении и США вызывает настороженность в России.
Ранее пресс-служба Минобороны Армении заявила, что в сентябре планируется проведение армянско-американских военных учений, главной целью которых назвали повышение оперативной совместимости во время проведения миротворческих миссий.

Песков, комментируя это сообщение, заявил, что такие намерения Армении и США вызывают ряд опасений у России, тем более, учитывая нынешнюю ситуацию. В связи с этим, будет проводится постоянное наблюдение за процессом проведения этих учений, а также будут постоянно анализироваться все поступающие новости.

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#армения
#сша
#россия
#дмитрий песков
#учения
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О губернаторских выборах на втором этапе подомового обхода проинформированы 900 тыс избирателей
06 сентября 2023, 12:41

Фото: Мособлизбирком

В Московской области в рамках проведения второго этапа подомового обхода о выборах губернатора уже проинформированы более 900 тыс избирателей. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома. Там напомнили, что сейчас завершается вторая волна информирования граждан Подмосковья членами участковых избирательных комиссий накануне Единого дня голосования.
«С 25 августа по 6 сентября сотрудники избирательных комиссий региона приглашают жителей на выборы губернатора Московской области, рассказывают о возможности проголосовать рядом с домом, разъясняют порядок, место, дату и время голосования», – говорится в сообщении.
В Московской области в этом году пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. 
 
Для удобства жителей голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября. Отдать свой голос можно двумя способами – с помощью дистанционного электронного голосования или традиционно, на избирательном участке. 

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#московская область
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Express: Польша укрепила оборону на границе с Россией, послав сигнал Путину
06 сентября 2023, 12:35

Фото: iStock/ffikretow

Польша усилила свою оборону на границе с Россией, тем самым отправив сигнал президенту Владимиру Путину. Об этом заявляет британская газета Express.
«Правящая в Польше националистическая партия "Право и справедливость" отдает приоритет обороне на фоне опасений роста нестабильности на восточной границе страны», — говорится в статье.

При этом уточняется, что Варшава хочет дополнительно приобрести шесть американских ЗРК Patriot для ещё большего усиления безопасности границы с Россией.

При этом Польша уже начала выдавать Украине мужчин-беженцев призывного возраста.

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#страны
#партия
#мигранты
#право
#польша
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Baza: Генерал Суровикин пропал с сайта Минобороны РФ
06 сентября 2023, 12:18

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Генерал армии Сергей Суровикин пропал с сайта министерства обороны Российской Федерации. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Ранее Суровикин значился в списках главнокомандующих Вооруженных Сил РФ вместе с главкомами сухопутными войсками и Военно-морского флота. Официальной информации об отставке Сергея Суровикина не было.

4 сентября журналистка Ксения Собчак разместила в своем телеграм-канале фотографию бывшего главкома Военно-космических сил (ВКС) России генерала армии Сергеня Суровикина с женой Анной. Как ранее сообщали СМИ, он не появлялся на публике с 24 июня, когда выступил с призывом прекратить мятеж в России.

В июле глава комитета Госдумы по обороне Сергей Картаполов говорил, что Суровикин отдыхает и пока недоступен. Бывший главком ВКС РФ генерал армии Сергей Суровикин был освобожден от занимаемой должности в конце августа. На его место был назначен врио — начальник Главного штаба Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал Виктор Афзалов.






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#сми
#ксения собчак
#вкс
#рф
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Блинкен может объявить о новом пакете помощи Украине, находясь в Киеве
06 сентября 2023, 11:41

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего официального визита в Киев может объявить о новом пакете помощи для Украины стоимостью около одного миллиарда долларов. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного чиновника госдепа.
«Ожидается, что Блинкен объявит о более чем 1 миллиарде долларов нового финансирования для Украины», - говорится в материале.
 Напомним, Блинкен 6 сентября утром прибыл в Киев с ранее не анонсированным визитом. В центре Киева было перекрыто движение для автомобилей. Также уточняется, что официального подтверждения приезда Блинкена в Киев не было. Кроме того, визит заранее не анонсировался.

Ранее Блинкен сообщалл, что США подготовили новый пакет военной помощи Украине на 250 млн долларов. Украина получит ракеты для ПВО, снаряды для HIMARS, артиллерийские боеприпасы, средства разминирования, более 3 млн патронов, средства санитарного транспорта и иную технику, которая необходима ВСУ.

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#поставки
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#вс рф
#киев
#блинкен
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МИД Индии прокомментировал смену названия
В МИД Индии заявили, что власти не намерены сменять название государства
06 сентября 2023, 11:32

Фото: iStock/StockByM

Индия, используя слово «Бхарат» в материалах к саммиту G20, не подразумевает изменение названия государства. Об этом в интервью агентству ANI заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.
Уточняется, что в Индии два официальных языка – хинди и английский. На втором название страны звучит как India (Индия), а вот на хинди – Бхарат. То есть, оба наименования равнозначны и используются одновременно.

Министр иностранных дел отметил, что Индия – это и есть Бхарат, что прописано в конституции, поэтому о как таковом переименовании речь идти не может.

Ранее издание The Economic Times сообщало, что Индия намерена сменить название государства. А главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Евгения Ванина назвала причиной такого шага властей государства – намерение вернутся к древнеиндийским истокам.

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#индия
#государство
#мид
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Захарова прокомментировала слова Данилова о третьей мировой войне
06 сентября 2023, 10:18

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, до Украины дошло, что она стала инструментом в руках стран Запада для достижения собственных целей. Так она прокомментировала слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который заявил, что конфликт на Украине является частью третьей мировой войны.
По ее словам, до «избранных стать инструментом» дошло, что конфликт на Украине является попыткой западных стран вернуть мир в колониальную зависимость.

«Дошло, что это никакой не российско-украинский конфликт, а глобальная попытка Запада вернуть мир в колониальную зависимость, сохранить подчиняемые им веками мировые ресурсы и насыщать себя не принадлежавшими ему богатствами», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, истерику в украинском руководстве вызвал факт осознания того, что они являются лишь инструментом в руках стран Запада.

Напомним, накануне Данилов заявил, что третья мировая война уже началась. По его словам, если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной - это ошибка, все намного сложнее.

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#telegram
#мир
#киев
#захарова
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Совбез ООН обсудит референдумы на бывших территориях Украины
06 сентября 2023, 10:08

Фото: istockphoto/diegograndi

На пятницу, 8 сентября, запланировано заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций, на котором будут обсуждаться проведение и результаты референдумов, проведенных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Украины год назад.
Ранее в социальных сетях ныне председательствующей в Совбезе албанской миссии появилось сообщение, что «заседание по Украине» будет проведено в среду, 6 сентября. Однако позже источник в Совете безопасности ООН рассказал корреспонденту РИА Новости, что США и Албания запросили проведение заседания в пятницу, 8 сентября. Темой станут референдумы на бывших территориях Украины, состоявшиеся год назад. В качестве докладчика американская и албанская делегация хотели бы видеть заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

Напомним, год назад подавляющее большинство жителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей Украины высказались на референдумах за вхождение в состав Российской Федерации.

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#лнр
#запорожская область
#херсонская область
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Армения готовится к проведению совместных военных учений с США
06 сентября 2023, 09:44

Фото: istockphoto/irgit

Армения анонсировала совместные военные учения с США. Сообщение об этом появилось на официальном сайте министерства обороны республики.
Пресс-служба  Минобороны сообщает, что учения будут проводиться с 11 по 20 сентября на базе учебного центра миротворческой бригады армянского военного ведомства «Зар». В сообщении указано, что совместные армяно-американские военные учения «Партнер Орел - 2023» (EAGLE PARTNER 2023) пройдут в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях. Учения предполагают совместные операции по стабилизации отношений между сторонами конфликтов во время выполнения миротворческих задач.

Министерство обороны Армении обозначило целью проведения учений повышение  уровня взаимодействия подразделений, участвующих  в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области стратегического управления и коммуникаций, а также повышение готовности армянских подразделений к плановым оценкам программы НАТО «Партнерство во имя мира».

Отмечается, что в январе 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения считает нецелесообразным проведение на территории республики учений ОДКБ в нынешнем году.

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