Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе разговора стороны обсудили взаимодействие в ОПЕК+ и дали высокую оценку взаимодействиям в этом формате. Собеседники отметили, что, благодаря договорённостям о сокращении нефти и обязательствам по ограничению поставок сырья, удалось достичь стабильности глобального энергетического рынка.
Также наследный принц Саудовской Аравии выразил Путину признательность за поддержку намерений королевства вступить в БРИКС. Путин, в свою очередь, рассказал собеседнику о приоритетах российского представительства в БРИКС в 2024 году.
Кроме того, были названы отрасли дальнейшего сотрудничества России и Саудовской Аравии – торгово-экономическая, транспортно-логистическая и инвестиционная.
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Также наследный принц Саудовской Аравии выразил Путину признательность за поддержку намерений королевства вступить в БРИКС. Путин, в свою очередь, рассказал собеседнику о приоритетах российского представительства в БРИКС в 2024 году.
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Анастасия Чинкова