Кремль: Путин провёл телефонный разговор с президентом Ирана

Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Первым делом Путин выразил свои соболезнования из-за произошедшего 13 августа теракта в мечети Шираза.
В ходе разговора лидеры государств обсудили желание Тегерана вступить в БРИКС, а также дальнейшее взаимодействие с учётом участия государства в Шанхайской организации сотрудничества.
Кроме того, они заявили, что российско-иранские отношения развиваются в положительной перспективе. Лидеры государств приняли единогласное решение о необходимости продолжения развития сотрудничества в энергетической, торговой и транспортно-логистических отраслях.
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В ходе разговора лидеры государств обсудили желание Тегерана вступить в БРИКС, а также дальнейшее взаимодействие с учётом участия государства в Шанхайской организации сотрудничества.
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Анастасия Чинкова