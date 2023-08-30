Кремль: Путину оперативно доносят информацию об атаках БПЛА

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства постоянно и оперативно получает всю информацию о ходе СВО и массированных атаках БПЛА. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Песков прокомментировал атаку БПЛА на аэропорт Пскова минувшей ночью. Он заявил, что все сведения о массированных ударах незамедлительно доносятся президенту России Владимиру Путину.
Спикер Кремля также сообщил, что глава государства получает оперативную информацию о ходе СВО на территории Украины.
Прежде сообщалось, что минувшей ночью, военнослужащие Украины совершили ряд атак с использованием дронов на объекты инфраструктуры страны. В результате падения беспилотника, произошел пожар в аэропорту Пскова.
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Спикер Кремля также сообщил, что глава государства получает оперативную информацию о ходе СВО на территории Украины.
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Анастасия Крестьянова