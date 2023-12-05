Кремль раскрыл детали поездки Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в среду отправится с рабочими визитами в ОАЭ и Саудовскую Аравию, где на повестке дня в том числе окажется нефтяной вопрос. Об этом Песков сообщил журналистам.
Напомним, вчера, 4 декабря, помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин на этой неделе посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию. Отмечается, что предстоящий визит будет рабочим, в ходе которого планируются переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии. Ушаков выразил надежду на то, что переговоры будут крайне полезными.
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Екатерина Коршунова