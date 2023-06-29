Кремль раскрыл детали встречи Ушакова с посланником папы римского Дзуппи

Фото: Сайт Кремля
Дмитрий Песков рассказал о встрече Юрия Ушакова с посланником папы римского Маттео Дзуппи
Помощник президента России Юрий Ушаков и посланник папы римского кардинал Маттео Дзуппи обсуждали гуманитарные вопросы, а также обменивались мнениями. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, если это потребуется, диалог могут продолжить.
Напомним, некоторое время назад Дзуппи посещал Украину. Там он провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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«Речь шла об обмене мнениями, информацией по гуманитарным вопросам в контексте украинских дел. Каких-то конкретных решений или договоренностей нет», - отметил Песков.
Напомним, некоторое время назад Дзуппи посещал Украину. Там он провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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Татьяна Лаврова