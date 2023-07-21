Кремль раскрыл отношение Путина к творчеству, связанному с СВО

Фото: Сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин по-доброму относится ко всем проявлениям творчества, которые имеют связь с СВО, так как это крайне важно для поднятия патриотического духа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Президент очень по-доброму относится ко всем проявлениям творчества, которые имеют отношение к специальной военной операции. Действительно отрадно наблюдать, что они пишут стихи, песни и исполняют, это очень важно для поднятия патриотического духа, и так было всегда. И отрадно видеть, что это есть и сегодня», - уточнил Песков.
Говоря о том, как сам представитель Кремля относится к творчеству Shaman, он ответил, что поддерживает.
«Очень положительно», - подытожил Песков.
Напомним, накануне певец Shaman решил выпустить новый клип на песню «Мой бой». Он был снят в зоне спецоперации. За сутки его посмотрели более миллиона человек.
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Татьяна Лаврова