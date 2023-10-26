Кремль рассчитывает получить от Армении разъяснения слов Пашиняна о России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва в контактах с Ереваном рассчитывает получить информацию о том, что имел в виду премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря о необходимости «диверсифицировать отношения в сфере безопасности». Об этом Песков сообщил журналистам.