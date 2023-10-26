Кремль рассчитывает получить от Армении разъяснения слов Пашиняна о России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва в контактах с Ереваном рассчитывает получить информацию о том, что имел в виду премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря о необходимости «диверсифицировать отношения в сфере безопасности». Об этом Песков сообщил журналистам.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в республике. Пашинян считает, что последние события в Нагорном Карабахе привели Ереван к решению о необходимости диверсифицировать отношения в сфере безопасности.
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Екатерина Коршунова