Кремль: Военные производства на Украине не повлияют на цели СВО

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что размещение объектов военного производства на Украине не будет способствовать разрешению конфликта. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Песков отметил, что размещение объектов военного производства на Украине не изменит целей спецоперации и не повлияют на разрешение вооруженного конфликта.
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Анастасия Крестьянова